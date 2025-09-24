  1. الرئيسية
بقائي: القيود المفروضة على الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك انتهاكٌ لالتزامات أمريكا

24 سبتمبر 2025 - 11:18
رمز الخبر: 1730670
  أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى فرض القيود الدبلوماسية على الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، واعتبر هذه القيود مخالفةً للالتزامات القانونية الدولية لأمريكا بموجب معاهدة المقر.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وصف  المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي،  في منشور على منصة إكس القيود التي فرضتها أمريكا على الدبلوماسيين الإيرانيين وأعضاء الوفد في نيويورك بأنها تتعارض مع التزامات الولايات المتحدة القانونية الدولية بموجب معاهدة المقر. وكتب: الهدف الحقيقي لأمريكا من فرض قيود متزايدة على الدبلوماسيين الإيرانيين وعائلاتهم في نيويورك هو تعطيل النشاط الدبلوماسي الإيراني في الأمم المتحدة. وقد منعت المضايقات المنهجية التي مارستها حكومة المقر ضد الدبلوماسيين الإيرانيين من المشاركة في العديد من الاجتماعات الدولية التي عُقدت خارج المناطق التي حددتها أمريكا خلال الأسبوع الماضي فقط.

وأضاف، إن فرض هذه القيود السخيفة على حركة الدبلوماسيين الإيرانيين، وحتى على دخولهم اليومي، لا يُعد انتهاكًا صارخًا لالتزامات أمريكا بموجب معاهدة المقر فحسب، بل يُظهر أيضًا مستوى جديدًا من العداء من جانب الإدارة الأمريكية تجاه الإيرانيين.
