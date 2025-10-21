"الجنائية الدولية" تتلقى طلبا لاعتقال جنود إسرائيليين متورطين بمقتل الطفلة هند رجب في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قالت المؤسسة إنها قدمت ملفا من 120 صفحة إلى المحكمة بموجب المادة (15) من نظام روما الأساسي للوصول إلى إصدار أوامر اعتقال المتورطين.

وأضافت المؤسسة: "يتضمن الملف أدلة وشهادات تثبت مسؤولية المتورطين عن مقتل هند و6 من أفراد عائلتها، إلى جانب المسعفين الذين حاولوا إنقاذها".

كما طالبت بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل ما يُعرف بـ"سريّة إمبراطورية مصاصي الدماء"، و"الكتيبة المدرعة 52"، و"اللواء المدرع 401"، التي يُعتقد أنها شاركت في العملية التي أودت بحياة الطفلة في فبراير الماضي بمدينة غزة.

وعلى الصعيد نفسه، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن "مؤسسة هند رجب" تقول في دعوتها التي وجهتها إلى "الجنائية الدولية" أن الأفعال تشكل "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية"، وفقا لنظام روما الأساسي.

وعلى التوازي مع الشكوى في لاهاي، فتحت أيضا إجراءات جنائية في بلدان أخرى، بما فيها الأرجنتين، ضد أحد جنود طاقم الدبابة المتورطين.