إعلان انطلاق الدورة الحادية عشرة لجائزة الأربعين العالمية

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الأربعين العالمية عن بدء استقبال المشاركات في الدورة الحادية عشرة للجائزة الحسينية العالمية، التي تُقام بهدف تكريم شعيرة مسيرة الأربعين، ونشر ثقافة عاشوراء، وتعزيز التفاعل الثقافي بين الشعوب.

تُقام الدورة الحادية عشرة للجائزة في أربعة أقسام رئيسية هي: أدب الرحلات والخواطر، الكتب والدراسات الأربعينية، نشطاء الفضاء الإلكتروني، والأنغام الأربعينية.

قسم أدب الرحلات والخواطر

يُتيح هذا القسم للمشاركين إرسال ذكرياتهم وتجاربهم ومشاهداتهم من رحلة الزيارة الأربعينية في قالب نثر أدبي، أو سرد، أو خواطر، أو مذكرات توثيقية. وستُمنح الأولوية في التقييم للأعمال التي تتميز بالإبداع في السرد، والعمق الروحي، والأصالة الثقافية.

قسم الكتب والدراسات الأربعينية

يُخصص هذا القسم للأعمال البحثية والكتب والدراسات العلمية التي تتناول الأبعاد الثقافية والاجتماعية والتاريخية والروحية لظاهرة الأربعين الحسيني. ومن أبرز المحاور المطروحة: الأربعين في منظور الأديان والشعوب، الأثر الثقافي والحضاري لزيارة الأربعين، ودور الإعلام في تمثيل هذا الحدث العالمي.

قسم نشطاء الفضاء الإلكتروني

يُدعى في هذا القسم النشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي وصنّاع المحتوى لتقديم أعمالهم التي تُبرز الجوانب الإنسانية والروحية لمسيرة الأربعين. وتشمل محاور هذا القسم: السرديات المرئية والفيديوهات عن طريق المشي، المنشورات والمحتوى الإبداعي في وسائل التواصل، الحملات الثقافية والإعلامية حول موضوع الأربعين، والأعمال المبتكرة في إنتاج المحتوى الرقمي.

يمكن إرسال الأعمال بمختلف اللغات ومن شتى الدول، ويجب تسليمها ضمن المدة المحددة للأمانة العامة للمهرجان.

قسم الأنغام الأربعينية

يهدف هذا القسم إلى التعريف بالأعمال الموسيقية والأناشيد والتواشيح والمراثي والألحان التي تتناول موضوع الأربعين، سعياً لإحياء الفن الديني ونشر ثقافة المقاومة والمحبة الحسينية من خلال الصوت والنغم.

الجدول الزمني وطريقة المشاركة

تم تحديد الموعد النهائي لتسليم الأعمال حتى الأول من آذر 1404 هـ.ش (الموافق 22 نوفمبر 2025م)، فيما ستُقام مراسم الختام والإعلان عن الفائزين في 15 دي 1404 هـ.ش (الموافق 4 يناير 2026م).

يمكن للراغبين إرسال أعمالهم عبر الموقع الرسمي للجائزة على الرابط:

www.intlarbaeen.com