مقتل 1150 من ضباط الكيان الصهيوني وجنوده منذ 7 أكتوبر

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أوضحت وزارة الجيش الصهيوني أن الأرقام تشمل قتلى هجوم 7 أكتوبر وحرب غزة ولبنان والضفة الغربية المحتلة.

وكانت صحيفة جيروزاليم بوست نقلت عن بيانات لجيش الاحتلال أن 1152 جنديا صهيونيا سقطوا منذ 7 أكتوبر.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 40% منهم دون سن 21 عاما، بينما تجاوز 141 من القتلى سن الأربعين.

وكشفت أن معظم القتلى كانوا من أفراد الاحتياط والمسؤولين والجنود الذين مددوا خدمتهم، أو الأشخاص الذين أدوا خدمتهم بعد السن الإلزامية.

وفي ذات السياق، نقلت القناة 12 عن مؤسسة التأمين أن نحو 80 ألف صهيوني صنفوا على أنهم “مصابون بأعمال عدائية”، وأن نحو 30 ألف صهيوني صنفوا بأنهم مصابون باضطرابات نفسية منذ 7 أكتوبر.

وتؤكد المقاومة أن حصيلة قتلى الاحتلال وإصاباته أكبر مما يعلن وأنه يتعمد إخفاء خسائره الحقيقية لا سيما في قطاع غزة.

وشنت المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” فجر يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى عدة مستوطنات صهيونية في غلاف غزة، وذلك للرد على الانتهاكات الصهيونية للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس، وجرائم الاستيطان المستمرة.

