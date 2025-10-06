الاحتلال يقر: 1152 قتيلاً في صفوف "الجيش" منذ 7 أكتوبر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـأقرّت وزارة "الحرب" الإسرائيلية، في كيان الاحتلال، يوم الاثنين، بخسائر بشرية كبيرة في صفوف قواتها، إذ بلغ عدد قتلى "الجيش" الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى اليوم 1152 جندياً.

وبحسب ما نقلته إذاعة "جيش" الاحتلال، فإنّ نحو 42% من القتلى، أي ما يعادل 487 جندياً، كانوا دون سن الحادية والعشرين، فيما سُجّل سقوط 141 جندياً تجاوزوا سن الأربعين، معظمهم من الجنود النظاميين والعزّاب.

كما كشف التقرير، أنّ عدد القتلى الكبير، خلّف آثاراً اجتماعية واسعة، إذ انضم أكثر من 6500 من أفراد عائلات القتلى إلى ما يسمّى بـ"قائمة الثكالى"، من بينهم 1973 والداً، و351 أرملة، و885 يتيماً، و3481 شقيقاً وشقيقة.

وأشارت الإحصاءات إلى أنّ من بين القتلى: 1035 جندياً من "جيش" الاحتلال، منهم 43 من فصائل الطوارئ، إلى جانب 100 عنصر من شرطة الاحتلال، و9 من جهاز "الشاباك"، و8 من مصلحة السجون الإسرائيلية.

وأوضحت إذاعة "الجيش"، أنّ توزيع القتلى بحسب الفئات العمرية كان كالتالي: 487 دون 21 عاماً، 337 بين 22 و30 عاماً، 187 بين 31 و40 عاماً، و141 فوق 41 عاماً، مشيرةً إلى أن عدد القتلى من الذكور بلغ 1086 مقابل 66 من الإناث.

ويشنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي حرباً مستمرّة منذ عامَين، أي منذ عملية طوفان الأقصى، على كلّ من قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي تموز/يوليو الماضي، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عدد الجنود الإسرائيليين المصابين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تجاوز 18.500 جندي، من بينهم آلاف يعانون أضراراً نفسية حادّة، وسط تقديرات تشير إلى بلوغ عدد الجرحى 100 ألف بحلول عام 2028.