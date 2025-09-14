الخارجية الإيرانية ترفض الادعاءات الباطلة لمجموعة الدول السبع وشركائها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ رفضت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيان الادعاءات الواردة في البيان المشترك لأعضاء مجموعة الدول السبع وشركائها بشأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية محض ادعاءات لا أساس لها وغير مسؤولة ومحض ادعاءات، وتدينها.

وأضافت، إطلاق الاتهامات الواهية ضد القائمين على صون الأمن القومي الإيراني يُعد تحريفاً واضحاً للحقائق وتضليلاً متعمداً من جانب صانعي مثل هذه البيانات، الذين أدت سياساتهم غير القانونية والمزعزعة للاستقرار في مناطق مختلفة من العالم، لا سيما في غرب آسيا، إلى تعزيز انتهاك القوانين وإشاعة حالة من انعدام الأمن. ولا شك أن أمريكا وسائر أعضاء مجموعة السبع يتحملون المسؤولية عن تصرفاتهم المشينة التي عرّضت استقرار المنطقة والعالم للخطر، خصوصاً لتورطهم وتواطؤهم في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، على يد الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وكذلك بسبب دعمهم للإرهابيين المعروفين بسوابقهم.

وتابعت، في وقت ينشغل فيه الكيان الصهيوني، بدعم كامل من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وسائر الدول الراعية لهذا البيان المعادي لإيران، بارتكاب المجازر وجرائم الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة، وإشعال الحروب المستمرة ضد دول المنطقة، فإن إصدار بيانات معادية لإيران لا يرمي إلا إلى حرف الأنظار عن جريمة العصر والتغطية على تواطؤ رعاة هذا البيان في الإبادة الجماعية. وعلى هؤلاء الذين يقفون وراء مثل هذه البيانات غير المسؤولة أن يتخلوا عن الإصرار على التبريرات القائمة على ذهنيات استعمارية متعجرفة بالية، وأن يعمدوا بدلاً من ذلك إلى تصحيح سياساتهم الخاطئة والإجرامية تجاه إيران والمنطقة.

............

انتهى/ 278