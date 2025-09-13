لاريجاني مخاطبا الدول الإسلامية: شكلوا غرفة عمليات مشتركة على الاقل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في منشور على منصة إكس، تحذير إلى الحكومات الإسلامية! عقد مؤتمرٍ لمنظمة التعاون الإسلامي مليءٍ بالخُطَب من دون نتيجةٍ عملية (كما يحصل في اجتماعات مجلس الأمن) يساوي في الحقيقة إصدار أمر جديد بالاعتداء لصالح الكيان الصهيوني!

وأضاف، على الأقلّ شكلوا «غرفة عمليات مشتركة» ضد جنون هذا الكيان.

وتابع لاريجاني، فهذا القرار وحده كفيلٌ بأن يقلق أسياد هذا الكيان، ويدفعهم على عَجَلة إلى تغيير أوامرهم له، بذريعة “إحلال السلام العالمي” و”جائزة نوبل”! ولأنكم لم تفعلوا شيئا من أجل المسلمين الجياع والمظلومين في فلسطين، فاتّخذوا على الأقلّ قرارا متواضعا لتجنّب فنائكم أنتم!.

وكان متحدث وزارة الخارجية القطرية، السبت، قد أعلن أن الدوحة "ستستضيف يوم الاثنين القادم، القمة العربية الإسلامية الطارئة، والتي تعقد في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة".

وقال الأنصاري وفق بيان نشرته الخارجية القطرية، إن القمة العربية الإسلامية الطارئة المزمع عقدها في الدوحة الاثنين، ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على بلاده.

