إقامة مراسيم الذكرى الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله في النجف الأشرف + صور

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقيمت مراسيم الذكرى الأولى لاستشهاد سيد شهداء المقاومة الشهيد السعيد السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في مكتب ممثلية المجمع العالمي لأهل البيت (ع) في مدينة النجف الأشرف، وذلك تحت شعار "سيد المقاومة؛ نهجا ومدرسة".

وشارك في هذه المراسيم ممثلون عن مكتب قائد الثورة الإسلامية معظم، والقنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في النجف الأشرف، وعلماء وطلاب الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وشيوخ العشائر ومختلف فئات الشعب العراقي.

وألقى كل من ممثل المجمع العالمي لأهل البيت (ع) في العراق، حجة الإسلام والمسلمين "سيد محمد رضا آل أيوب"، وحجة الإسلام والمسلمين "عوادي" من علماء الحوزة العلمية في النجف الأشرف، كلمة في هذه المناسبة حول الشخصية الإيمانية والأخلاقية والعالمية للشهيد سيد حسن نصر الله.

...........

انتهى/ 278