تقديم دراسة حول دلالة آية (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قدم الباحث الشيخ علي الجزيري من المملكة العربية السعودية، ورقة بحثية ناقشت دلالة الآية القرآنية الكريمة (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)، ضمن فعاليات مهرجان رحمة للعالمين الدولي الأول.

جاء ذلك في أثناء مشاركته بالجلسة البحثية التي تقام ضمن فعاليات المهرجان، الذي تنظمه العتبة العباسية المقدسة؛ احتفاء بمرور 1500 عام على ولادة النبي الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله)، ويستمر ثلاثة أيام.

وتطرق الباحث في ورقته البحثية إلى موضوعات متعددة، منها دلالة الآية القرآنية الكريمة (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)، وكيف وصفت هذه الآية، النبي الأكرم محمدًا (صلى الله عليه وآله)، وكيف جاء رحمة للعالمين أجمع.

وتناول الباحث موضوع رحمة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) على غير المؤمنين، مسلطًا الضوء على مجموعة من الآيات القرآنية التي تبين شدة رحمة النبي محمد (صلى الله عليه وآله) وشفقته على من كفر بدعوته، بالإضافة إلى طرح عدد من التساؤلات ومنها هل أدت الأمة حق الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) في مقابلة عاطفته تجاههم؟

وتهدف العتبة العباسية المقدسة عبر مهرجان رحمة للعالمين إلى تسليط الضوء على جوانب من سيرة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) وعلى رسالته الإنسانية، بوصفه رمزًا للرحمة والسلام.

