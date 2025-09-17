دعوة لاستكتاب مهرجان الشعر الدولي"نبي الرحمة"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تقيم رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية بالتعاون مع وزارة الخارجية، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ومحافظة أصفهان مهرجان الشعر الدولي "نبي الرحمة" بمناسبة مرور 1500 عام على مولد نبي الإسلام الأکرم محمد (ص).

وأعلنت الأمانة العامة عن عقد مهرجان الشعر الدولي "نبي الرحمة" للشعراء الناطقين باللغتين الفارسية والعربية، خلال الفترة 3 و4 تشرين الثاني 2025م في محافظتي طهران وأصفهان.

يذكر أن آخر تاريخ لاستلام الأعمال الشعرية من قبل الأمانة العامة للمهرجان 22 تشرين الأول2025م.

وأشار المصدر نفسه إلى أن المحاور الرئيسية:︎ السيرة والأخلاق النبوية الشريفة.︎ النبي محمد(ص) رحمة للعالمين.︎ دور الرسول الأكرم محمد(ص) في نشر السلام والعدالة.︎ دور النبي محمد(ص) في هداية البشرية.︎ الوحدة الإسلامية في السيرة النبوية الشريفة.︎ المقاومة والدفاع عن المظلوم في السيرة النبوية الشريفة.︎ طلب العدالة والحق في السنة النبوية الشريفة.

وفي ضوء ذلك، دعت الأمانة العامة للمهرجان الشعر الدولي الشعراء والراغبين إلى إرسال الاعمال الشعرية عبر المنصتين الإلكترونيتين ايتا والواتساب على الرقم: 00989938554785

