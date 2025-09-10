باحثة تقدم بحثا حول الرحمة المحمدية في القرآن الكريم وأثرها في إصلاح النفس

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قدّمت الباحثة الإسلامية الدكتورة وفاء مسعود عزيز ورقة بحثية بعنوان (الرحمة المحمدية في القرآن الكريم وأثرها في إصلاح النفس الإنسانية).

جاء ذلك في أثناء مشاركتها بالجلسة البحثية التي أُقيمت في جامعة ديالى، ضمن فعاليات مهرجان (رحمةً للعالمين) الدولي الأول الذي تنظمه العتبة العباسية المقدسة؛ احتفاءً بمرور 1500 عام على ولادة النبي الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله).

وذكرت الباحثة في ورقتها البحثية، أنّ "الإنسان خُلق وفي نفسه نزعة نحو الخير والشر معًا، وخُلقت معه الإرادة والقدرة، فيمكنه أن يكون مع الخير فيصبح من الفائزين، أو يتجه نحو الشر فيكون من الخاسرين، ومن الصفات التي تنبثق منها أغلب الخيرات صفة الرحمة التي تقود الإنسان نحو العلياء، وتمنحه الخلق القويم، كيف لا وقد اتصف بها رسولنا الله الكريم محمد (صلى الله عليه وآله)".

وبيّنت الباحثة في دراستها أنّ "هذه الرحمة هي التي أخضعت الأمم والشعوب لدين الإسلام ورغبتهم فيه، فحريٌّ بنا أن ننهل من فيض العطاء ونصلح ظلمة تلك النفوس التي جُبلت على بعض الأوصاف البعيدة عن تعاليم الدين الحنيف ولنأخذ بتلابيبها إلى تلك الرحمة المحمدية".

وتهدف العتبة العباسية المقدسة عبر مهرجان (رحمةً للعالمين)، إلى تسليط الضوء على سيرة النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله)، ورسالته السامية.

