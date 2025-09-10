بحث علمي يناقش الرواية الشفهية التي سبقت التدوين التاريخي لحياة النبي (ص)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قدَّم التدريسي في جامعة الكوفة الدكتور مشتاق الغزالي دراسة علمية بعنوان "الرواية الشفهية الأولى في حياة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله): الظروف والمؤثرات" ضمن الجلسة البحثية لمهرجان رحمة للعالمين الدولي الأول.

وتقيم العتبة العباسية المقدسة المهرجان احتفاءً بمرور 1500 عام على ولادة النبي محمد (صلى الله عليه وآله)، ويستمر ثلاثة أيام، ويتضمن فعاليات دينية وثقافية وفكرية.

وتناول الباحث عبر الدراسة مرحلة الرواية الشفهية التي سبقت التدوين التاريخي لحياة النبي (صلى الله عليه وآله).

وأوضح الغزالي أنَّ الرواية الشفهية الأولى كانت حاضرة ومؤثرة في صياغة الكثير من المدخلات والإضافات التي أصبحت، لاحقًا، جزءًا من الموروث الروائي، مشيرًا إلى أنَّ عملية التدوين لم تبدأ إلَّا في منتصف القرن الثاني الهجري، أي في العصر العباسي.

وبيَّن الباحث أنَّ رواة المرحلة الأولى كانوا يتمتَّعون بإمكانات بسيطة ومحدودة، فيما جاء رواة المراحل اللاحقة بقدرات أوسع مكَّنتهم من الصياغة والتهذيب، وعدَّ الباحث أنَّ دراسة هذه الروايات في طورها الشفهي تُعد من الموضوعات الصعبة والمعقّدة.

وتهدف العتبة العباسية المقدسة عبر مهرجان (رحمةً للعالمين)، إلى تسليط الضوء على سيرة النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله)، ورسالته السامية بوصفه رمزًا للرحمة والسلام.

