باحث أكاديمي يقدم دراسة علمية حول الحث والترغيب في أحاديث الرسول (ص) وأثرها في النفوس

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قدّم التدريسي في جامعة ديالى، الدكتور محمود عبد الرزاق جاسم، دراسة علمية بعنوان (الحث والترغيب في أحاديث الرسول -صلى الله عليه وآله- وأثرها في تحريك النفوس البشرية نحو الإنتاج والإنجاز)، في الجلسة البحثية التي أُقيمت في كلية التربية الأساسية بجامعة ديالى ضمن مهرجان (رحمةً للعالمين) الدولي الأول.

وتقيم العتبة العباسية المقدسة المهرجان احتفاءً بمرور 1500 عام على ولادة النبي محمد (صلى الله عليه وآله)، ويستمر ثلاثة أيام، ويتضمن فعاليات دينية وثقافية وفكرية.

وبيّن الباحث عبر دراسته قيمة الحث والترغيب في أحاديث الرسول (صلى الله عليه وآله) والنظر فيها ومراعاة مدى تأثيرها في النفوس وانعكاساتها الإيجابية على الإنسان وبيان ثمراتها المتحصلة للعاملين في ميادين العمل المختلفة، سواء من الناحية العلمية والعملية، أو ما كان منها على مستوى الفرد أو المجتمع.

وأوضح جاسم أنّ الدراسة استعرضت ما هو مادي ومعنوي في قيمة الحث والترغيب الواردة في مجالات الحياة المختلفة والتعريف بمصطلحاتها وبيان أنواعها لمواجهة أصعب الظروف والأحوال.

وتهدف العتبة العباسية المقدسة عبر مهرجان (رحمةً للعالمين)، إلى تسليط الضوء على سيرة النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله)، ورسالته السامية بوصفه رمزًا للرحمة والسلام.

