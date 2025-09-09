باحث يقدم دراسة علمية بعنوان (السراج المنير)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قدّم تدريسي في جامعة الكوفة، الدكتور حسن فياض، دراسة علمية بعنوان (السراج المنير)، ضمن فعاليات مهرجان (رحمةً للعالمين) الدولي الأول.

جاء ذلك في أثناء مشاركته بالجلسة البحثية التي تُقام ضمن فعاليات المهرجان الذي تنظمه العتبة العباسية المقدسة؛ احتفاءً بمرور 1500 عام على ولادة النبي الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله)، ويستمر ثلاثة أيام.

واستعرض الباحث في الدراسة موضوعات متعددة، منها معاني جملة (السراج المنير) ودلالاتها، إلى جانب التطرق إلى مجموعة من الآيات القرآنية التي ذُكر فيها كلمة (السراج).

ناقش الباحث دور الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) في إرشاد الناس لطريق الحق، وإخراجهم من ظلمات الجهل والشرك إلى نور التوحيد والإيمان.

وتهدف العتبة العباسية المقدسة عبر مهرجان (رحمةً للعالمين) إلى تسليط الضوء على جوانب من سيرة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) وعلى رسالته الإنسانية، بوصفه رمزًا للرحمة والسلام.

