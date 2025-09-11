إقامة الملتقى النبوي "رسول الرحمة يجمعنا" في النجف الأشرف + صور

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقام مجمع أهل البيت (ع) في العراق الملتقى النبوي تحت عنوان "رسول الرحمة يجمعنا" في النجف الأشرف، وذلك بمناسبة ذكرى ولادة الرسول الأعظم (ص) والإمام جعفر الصادق (ع).

وفي هذا الملتقى ألقى كل من آية الله "السيد حسن النوري" من أساتذة الحوزة العلمية في النجف، وحجة الإسلام والمسلمين "السيد محمد رضا آل أيوب" ممثل المجمع العالمي لأهل البيت (ع) في العراق كلمة بالمناسبة.

وأشارا ذو السماحة والفضيلة في كلمتهما إلى بركات النبي الأكرم (ص) وأهل البيت (ع) للبشرية وجهود هذه الأنوار القدسية من أجل إقامة الأمن والسلام والعدالة في العالم، متطرقين إلى واجبات المجتمع اليوم، ومؤكدين ضرورة المقاومة أمام الظلم وعدم العدالة.





