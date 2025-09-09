أستاذ في حوزة النجف يناقش الرحمة في رسالة النبي محمد (ص)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قدّم أستاذ البحث الخارج في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف، السيد علي محمد حسين الحكيم، ورقة بحثية بعنوان (الرحمة في رسالة النبي محمد -صلى الله عليه وآله-).

جاء ذلك في أثناء مشاركته بالجلسة البحثية التي تُقام ضمن فعاليات مهرجان (رحمةً للعالمين) الدولي الأول، الذي تنظمه العتبة العباسية المقدسة، احتفاءً بمرور 1500 عام على ولادة النبي الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله)، ويستمر ثلاثة أيام.

واستعرض الباحث في ورقته البحثية عددًا من المحاور، منها دلالة الآية القرآنية الكريمة (وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين)، إذ أوضح ما تحمله من معاني الاستثناء والحصر، وبين مفهوم الرحمة في اللغة، فضلاً عن إبراز المقام الذي اختص به رسول الله (صلى الله عليه وآله).

وتطرق الباحث في دراسته إلى بعض التشريعات ذات الصلة بالجوانب الاجتماعية، مشيرًا إلى دور الرحمة في بناء مجتمع متماسك يحافظ على استقامته ويصون أفراده من انتشار الرذائل.

واختتم الباحث دراسته ببحث كلمة (العالمين) من حيث أصلها اللغوي ودلالتها القرآنية، موضحًا كلا الجانبين، ومبينًا معناها في اللغة وما أريد منها في القرآن الكريم.

وتهدف العتبة العباسية المقدسة عبر مهرجان (رحمةً للعالمين) إلى تسليط الضوء على جوانب من سيرة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) وعلى رسالته الإنسانية، بوصفه رمزًا للرحمة والسلام.

