إقامة ندوة توعوية عن السلم المجتمعي ومواجهة الحركات المنحرفة في قضاء سنجار

28 أغسطس 2025 - 15:23
أٌقيمت ندوة توعوية عن السلم المجتمعي ومواجهة الحركات المنحرفة في قضاء سنجار، وذلك برعاية العتبة الحسينية المقدسة.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقام قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة، ندوة توعوية حول السلم المجتمعي والحركات المنحرفة، وذلك في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقال مسؤول الوفد الاستاذ طه الديباج في حديث، إن “قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة، ندوة توعوية حول السلم المجتمعي والحركات المنحرفة، وذلك في قضاء سنجار بمحافظة نينوى".

 وأوضح أن "الندوة أقيمت في ناحية القيروان بديوان قبيلة البومتيوت الجحيشية الزبيدية، وهدفت إلى ترسيخ مبادئ التعايش السلمي ونبذ الأفكار المتطرفة التي تستهدف النسيج الاجتماعي العراقي”.

وأضاف أن “المحاضرة التي ألقاها الدكتور علي الحمداني من جامعة الموصل، شهدت تفاعلا واسعا من قبل الحضور، الذين أشادوا بمثل هذه المبادرات التوعوية”.

بدورهم، عبر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم للعتبة الحسينية المقدسة على جهودها المستمرة في نشر الوعي ومواجهة الأفكار الدخيلة على المجتمع العراقي، مؤكدين أن هذه الأنشطة تعكس دور العتبة الريادي في رعاية المجتمع وتحصينه فكريا وثقافياً.
