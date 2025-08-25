أكثر من نصف مليون شخص يسجل على خدمة الزيارة بالنيابة للعتبة العباسية خلال شهر صفر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــسجل أكثر من نصف مليون شخص على نافذة الزيارة بالنيابة عبر شبكة الكفيل العالمية التابعة للعتبة العباسية المقدسة خلال شهر صفر.

وأدت الزيارة نيابة عن المؤمنين شعبة السادة الخدم في العتبة المقدسة، بالإضافة إلى متطوعين في الأماكن الدينية خارج العراق، وسخر قسم الإعلام في العتبة المقدسة إمكاناته كافة لتسهيل عملية التسجيل على النافذة الإلكترونية.

وتضمنت الإحصائية الأعمال الخاصة بزيارة الإمام الحسن (عليه السلام) بذكرى شهادته، وزيارة الأربعين، فضلًا عن زيارة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) بذكرى شهادته في النجف الأشرف والروضة النبوية بالمدينة المنورة، وتأدية صلاة الزيارة المخصوصة، والدعاء، وأعمال أخر.



وتحرص العتبة العباسية المقدسة على استثمار الفضاء الإلكتروني وتوظيفه لخدمة الزائرين من العراق وخارجه، وتقديم أفضل الخدمات لهم.