من الجزائر إلى كربلاء.. رحلة طفلة مع مرض نادر وخطير

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في أيلول/ سبتمبر 2024، بدأت رحلة الطفلة (مروى) مع مرض نادر وخطير شخصه الأطباء في بلدها الجزائر، بأنه سرطان الشبكية (Retinoblastoma)، ورم يهدد بصرها وحياتها معا.

أمام العائلة، لم تكن الخيارات مطمئنة، فبين العلاج الكيمياوي الوريدي والعلاج الحراري والتبريد، وصولا إلى القرار الأصعب، استئصال العين لإنقاذ حياتها.

لكن خيط الأمل جاء من كربلاء، إذ قاد القدر والد (مروى) إلى مقطع فيديو على موقع يوتيوب ظهر فيه رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة الدكتور حيدر حمزة العابدي، يشرح تقنية علاجية متقدمة في مؤسسة وارث لعلاج الأورام وهي قسطرة الشريان العيني.

لم يتردد الأب، فأرسل الملف الطبي إلى المؤسسة، ليأتي الرد الإنساني الصريح (قبول كامل للحالة، وعلاج مجاني، وإقامة مجانية، وتسهيل جميع إجراءات السفر والفيزا).

يقول والد (مروى)، "من لحظة وصولنا إلى العراق، كانت هناك سيارة خاصة بانتظارنا في المطار، حيث استقبلونا في المستشفى بغرفة (VIP)، ولم أكن أتوقع هذا الاهتمام أبدا، ولو لم أشاهد ذلك الفيديو، لما وجدت ابنتي العلاج".

هذه التقنية الحديثة، التي تجرى عبر الدخول من شريان الفخذ وصولا إلى الشريان المغذي للعين، استهدفت الورم بشكل مباشر، فجنبت (مروى) الاستئصال والعلاج الكيمياوي الطويل، وحافظت على أملها في الرؤية والحياة الطبيعية.

وعلى الرغم من ندرة المرض، فقد عالجت المؤسسة وبحسب القائمين عليها خلال أقل من عامين أكثر من (130) طفلا بهذه التقنية، في حين كان المتوقع لا يتجاوز (30) حالة سنويا.

ولم يقتصر الصدى على العراق فحسب، بل وصلت استفسارات من أطباء وأهالي في الخليج ودول أخرى، يسألون عن إمكانية علاج أطفالهم في كربلاء، ليأتي الجواب من العتبة الحسينية المقدسة وعبر هيئة الصحة والتعليم الطبي (أبوابنا مفتوحة لكل طفل، من أي بلد أو جنسية".

ويختم والد (مروى) بدموع الامتنان "أبهرتني المؤسسة، من الأطباء والممرضين إلى الممرضات وعمال الاستقبال وحتى موظفي النظافة، الجميع عاملونا بطيبة وإنسانية، وأتمنى أن تصل قصة (مروى) إلى ملايين الناس، ليعرفوا أن هناك مكانا في كربلاء يعامل الإنسان كإنسان".