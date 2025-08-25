قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية يعلن عن أبرز خدماته خلال زيارة الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة عن ابرز الخدمات التي قدمها خلال زيارة الاربعين، والتي شملت جهودا ميدانية وخدمية وتنظيمية واسعة.

وقال رئيس القسم المهندس حسين رضا مهدي في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة، قدم العديد من الخدمات خلال زيارة الاربعين، والتي شملت جهودا ميدانية وخدمية وتنظيمية واسعة".

وأوضح أن "شعبة أعمال الحرم الشريف فتحت صحن الإمام الحسن (عليه السلام)أمام المواكب الخدمية، مع تهيئة الشوارع المخصصة للطوارئ وتجهيز مجاميع صحية متكاملة لخدمة الزائرين، كما جرى فتح مساحات واسعة في صحن العقيلة زينب (عليها السلام)لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المواكب، كما تم اعادة تأهيل شارع قبلة الإمام الحسين (عليه السلام)وفتحه بالكامل أمام الزائرين، إضافة إلى توسعة المخيم الحسيني من خلال إنشاء صحن جديد لتعزيز الطاقة الاستيعابية للموقع".

وأضاف أن "شعبة التبريد نفذت خطة شاملة لضمان توفير أجواء مريحة للزائرين رغم ارتفاع درجات الحرارة، إذ قامت تشغيل منظومات تبريد داخلية بطاقة إجمالية بلغت (9,000) طن لتغطية الحرم الشريف والصحن الحسيني والحائر، مع تعزيز مداخل الحرم بدافعات هواء نقي والحفاظ على درجات حرارة معتدلة تتراوح بين (24 – 26) درجة مئوية"، مبينا "تمت تهيئة أكثر من (135,000م2) من المساحات المظللة في الشوارع المحيطة بالحائر الشريف باستخدام مواد عالية التحمل تناسب الظروف المناخية".

ونوه إلى أن "العتبة حرصت على نشر (420) مروحة رذاذ ومنظومات ضباب تغطي مساحة تقارب (145,000م2)، ما ساهم في خفض درجات الحرارة بما يقارب (9) درجات مئوية".

وزاد أن "شعبة التبريد قامت بتشغيل أكثر من (3,300) مبردة صناعية في مختلف الفضاءات الخارجية لخدمة الزائرين، إلى جانب إدخال (400) مبردة جديدة لتعزيز القدرة التشغيلية، فضلا عن نشر (26) مدفع ضباب في المواقع الحيوية".

وتابع أن "في جانب الكهرباء، شكلت الاعمال تأمين الطاقة الكهربائية داخل وخارج الحرم الشريف، حيث جرى ربط منظومات الإنارة الداخلية والخارجية لصحن العقيلة زينب (عليه السلام)والتل الزينبي وصيانة جميع وحدات الإنارة والمصابيح والبروجكترات، كما تم تأسيس مصادر كهرباء تم خلالها تشغيل أكثر من (125) مبردة ومراوح رذاذ، وتجهيز المفارز الطبية والصحيات المتنقلة ومواقع المتطوعين بالطاقة الكهربائية اللازمة، إضافة إلى نصب محولات جديدة وصيانة المولدات الاحتياطية لضمان استمرارية التيار الكهربائي خلال الزيارة".

وفيما يخص إجراءات السلامة، اشار إلى أن "وحدة السلامة المهنية في شعبة الميكانيك قدمت خدمات متنوعة، شملت تنظيم دخول المواكب الحسينية إلى صحن العقيلة زينب (عليها السلام) ووصحن الإمام الحسن (عليه السلام) بالتنسيق مع الدفاع المدني، وتأمين جميع مخارج الطوارئ وتوفير مطافئ حريق بكميات كافية، فضلا عن وضع لوحات إرشادية وتنظيم حركة الزائرين داخل الأنفاق والسراديب، وتوفير نقاط تصريف مائية لمنع تراكم المياه".

ولفت إلى أن "شعبة المصاعد في القسم قامت بصيانة جميع المصاعد والسلالم الكهربائية داخل الحرم الشريف والحائر، مع متابعة تشغيلها على مدار (24) ساعة لضمان استمرارية عملها دون انقطاع، وامتدت أعمال الصيانة لتشمل المصاعد والمماشي الكهربائية في مدن الزائرين والفنادق والمدارس والمستشفيات والمرافق التابعة للعتبة المقدسة، بما ضمن توفير أفضل مستوى من الخدمة للزائرين الكرام".

وتأتي جهود قسم المشاريع الهندسية والفنية, تجسيدا لرسالة العتبة الحسينية المقدسة في خدمة زائري الإمام الحسين (عليه السلام) وتهيئة أفضل الظروف لتأدية شعائرهم بأفضل خدمة.