تقرير مصور/ تكريم رسّامات من باكستان وسوريا وإيران في أسبوع الكوثر بالحرم الحسيني الشريف بمدينة كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ شهد الحرم الحسيني الشريف في كربلاء فعاليات مهرجان أسبوع الكوثر بمشاركة متميزة لرسامات من باكستان وسوريا وإيران. وقد جسّدت أعمالهن الفنية موضوعات الهوية الثقافية والقيم الإنسانية، فيما حظيت اللوحات الفائزة بإشادة واسعة لما اتسمت به من عمق فكري وجمال في التعبير. وأكدت هذه الفعالية على الدور الريادي للحرم الحسيني كمركز ثقافي وروحي، حيث تُوظَّف الفنون كجسر يربط بين الإبداع والإيمان، ناقلةً رسائل ذات مغزى إلى الزائرين.