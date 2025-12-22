واحد من أكبر مشاريع التوسعة في العتبات المقدسة داخل العراق..صحن السيدة فاطمة الزهراء (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ يعد مشروع صحن السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، بمساحة 60,000 م²، واحدا من أكبر مشاريع التوسعة في العتبات المقدسة داخل العراق وعلى مستوى العالم الإسلامي، لما يتميز به من سعة إنشائية وتنوع في الفضاءات الخدمية والعبادية، وقد صمم وفق رؤية هندسية حديثة تراعي الطاقة الاستيعابية العالية، وتنسجم مع قدسية المكان ومتطلبات الزيارات المليونية.

المشروع بالأرقام والحقائق الهندسية

وتحدث مستشار الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة الدكتور علي ناجي للمركز الخبري قائلا: يتكون الصحن من أربعة مستويات رئيسية صممت لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزائرين وتنظيم حركة الزيارة والخدمة، وهي: المستوى الأول بارتفاع 12 مترا على مستوى العتبة القديمة والحرم الشريف القديم، والمستوى الثاني بارتفاع 6 أمتار، أما المستوى الثالث فهو على مستوى الحرم الشريف القديم، كما يضم سردابين تحت الأرض مخصصين لاستيعاب الزائرين والخدمات خلال الزيارات المليونية.

الفضاءات الدينية والخدمية

وأضاف: يضم الصحن الشريف مجموعة متكاملة من الفضاءات، أبرزها: فضاءات واسعة مخصصة للعبادة والزيارة، ومتحف متكامل يعد من أهم المتاحف في العتبات المقدسة لما يحتويه من نفائس ومقتنيات تاريخية نادرة، وبناية مكتبة مركزية لخدمة الباحثين وطلبة العلوم الدينية، وأبنية إدارية لإدارة شؤون الصحن والخدمات، فضلا عن مرافق خدمية للزائرين، من بينها المضيف، ومرافق تنظيمية وخدمية مساندة أخرى.

رؤية هندسية متقدمة

يمثل إنجاز صحن السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) نقلة نوعية في مشاريع التوسعة المعمارية للعتبات المقدسة، ويجسد اهتمام العتبة العلوية المقدسة بتوفير أفضل الخدمات للزائرين، في إطار يجمع بين الهوية الإسلامية والبعد الحضاري والتخطيط الهندسي المتقدم.

صحن السيّدة فاطمةَ الزهراء (عليها السلام) | بالأرقام

أولًا: حجم المشروع والإنشاء

مساحة المشروع: 60,000 م²

الكوادر العاملة: جهود عشرات الآلاف من العاملين

الخرسانة المستخدمة: 249,000 م³

حديد التسليح: 28,000 طن

أعمال الردم (التراب): أكثر من 800,000 م³

عدد الطابوق المستخدم: أكثر من 10,500,000 طابوقة

ثانيًا: الإكساء والمواد المعمارية

المرمر والكرانيت للأرضيات: 217,000 م²

الأعمدة الرخامية: 1,095 عمودا

الكاشاني (فن إسلامي): 11,000 م²

المرايا: 70,000 م²

الأبواب والنوافذ: 778 بابا ونافذة

ثالثًا: الفضاءات والمرافق

مكتبة مركزية: تضم أكثر من 250,000 كتاب

مضيف الزائرين:

طاقة استيعابية تصل إلى 20,000 زائر في آن واحد

رابعًا: الخدمات الصحية

الوحدات الصحية: 920 وحدة

حمامات الغسل: 326 حماما

خامسًا: أنظمة الحركة والخدمة

المصاعد والسلالم الكهربائية: 90 وحدة

امتداد أسلاك الكهرباء: 525 كيلومترا

خزانات المياه: سعة 80,000 لتر

سادسًا: التبريد والتهوية

أجهزة التبريد العملاقة: 20 جهازا

وحدات مناولة الهواء: 66 وحدة

نظام تبريد مركزي حديث يخدم كامل الصحن.

.....................

انتهى / 323