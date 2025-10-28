آية الله اليعقوبي: الشباب والفراغ والجدة عوامل تؤدي إلى “اللامبالاة الاجتماعية” ومفسدة للمرء 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد آية الله الشيخ محمد اليعقوبي أن الشباب والفراغ والجدة، هي عوامل ثلاثة مفسدة للمرء وتؤدي إلى “اللامبالاة الاجتماعية”، وتداعيات كارثية قد تقود إلى الإدمان والجريمة أو الهجرة والتخلي عن الدين.

وحذر سماحته، في كلمة، من “ضياع عمر الشباب الذين هم أمل الأمة والمعول عليهم في إعمار الحياة وبناء المستقبل، في غير ما ينفع، بل وفيما يضر”، مشيراً إلى أن “حالة الكسل والخمول والسأم والضجر التي تصيبهم، ستولد لديهم صفات سلبية تجعلهم مكتئبين، متقاعسين، محبطين، يائسين، متضجرين من كل شيء، يشعرون بالسأم، ومنعزلين عن المشاركة في الحياة الاجتماعية“.

وأوضح، أن “هذه الحالة تولد – شئنا أم أبينا –ما يُصطلح على تسميته (اللامبالاة الاجتماعية)”، وهي بحسب وصفه “مرض خطير له تداعيات كارثية”، محذراً من أن “هذا الشعور قد يقود الشباب إلى إدمان المخدرات لقتل الوقت في مقاهي العبث، أو الانخراط في جماعات السلب والنهب والاختطاف والابتزاز والسرقة والعنف، للحصول على المال لتلبية رغباتهم”.

في المقابل، أكد المرجع اليعقوبي، أن “الحل يكمن في أن يكون لدى الشباب همة وشعور بالمسؤولية، ويشعر بالاندماج في المجتمع ويشارك في فعالياته، مما يحميه من الوصول إلى هذه الحالة المأساوي”.

