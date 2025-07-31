تقديم دراسة نقدية لكتاب خلافة الإمام الحسن بن علي (عليهما السلام) لعمرو بسيوني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قدّم الباحث فضيلة السيد رياض عبد الأمير محسن الفاضلي، بحثًا بعنوان (قراءة نقدية في منهج كتاب خلافة الإمام الحسن بن علي -عليهما السلام- لعمرو بسيوني).

وتقيم المؤتمر الهيأة العليا لمشروع الحلة مدينة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)، والهيأة العليا لإحياء التراث، وجمعية العميد العلمية والفكرية، وجامعتا الكفيل والعميد، وكلية الإمام الكاظم (عليه السلام) - أقسام بابل، تحت عنوان (الإمام الحسن -عليه السلام- قيادة وريادة)، برعاية العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، في محافظة النجف الأشرف.

وقال الفاضلي في ملخص بحثه: إنّ "هذا البحث كُتب للردّ على منزلق منهجي وقع فيه صاحب كتاب خلافة الإمام الحسن بن علي لعمرو علي بسيوني، إذ تناول شخصية الإمام المجتبى (عليه السلام) كما يتناول سائر رجالات التاريخ، فأسقط منها أقوال النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله)، وطمس عنها سمة الإمامة، وأخضعها لميزان السياسة لا لميزان الوحي، والمنطق الظن لا لما ورد عن الفريقين".

وأضاف "لقد غفل الكاتب - عامدًا أو غافلًا - عن الروايات المنقولة عند الفريقين حديث النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله)، لمكانة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) ومقامه، ففسّر أفعال شخصية الإمام الحسن (عليه السلام) بمنظار المصلحة السياسية، لا كفعل قام به حجة إلهية".

وأوضح الفاضلي أنّ "البحث تتبع بعض مكامن الخلل في منهجه، كتغييب المرجعية النبوية، إلى تحكيم أدوات تحليل غير تامة تبعًا لتغييب المرجعية النبوية، فظهر بما لا ريب فيه أنّه خروج عن جادة الفهم العلمي الصحيح".

وبيّن الباحث أنّ "الإمام الحسن (عليه السلام) ليس سياسيًّا محنكًا فحسب، بل هو حجة الله سبحانه في أرضه، وسيد شباب أهل الجنة، ولا يدرك فعله إلا في ضوء الوحي لا على هامش التاريخ".

ويهدف المؤتمر إلى التوسع في دراسة آفاق فكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)، ومنهجه العلمي، ومواقفه الرسالية وأبعادها المختلفة.

