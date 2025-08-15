آية الله النجفي يشارك المؤمنين مشيا على الأقدام في زيارة الأربعين ‏المليونية ويحثهم على جعلها قربة لله + صور

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شارك المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ بشير حسين النجفي في مسيرة الأربعين المليونية، متقدماً وفداً علمائياً من مكتبه، حيث انضم إلى جموع الزائرين ‏المتوجهين نحو كربلاء المقدسة عبر طريق "يا حسين" الرابط بين النجف الأشرف وكربلاء.‏

وخلال توقفه بين المؤمنين، أكد سماحته على القيمة الروحية والمكانة العظيمة لهذه الزيارة، ‏داعياً الجميع إلى استحضار نية القربة إلى الله تعالى في أدائهم لهذه الشعيرة، والالتزام بالواجبات ‏الشرعية والابتعاد عن المحرمات.‏

وفي ختام مشاركته، ابتهل سماحته إلى الله (عزّ وجل) أن يحفظ المؤمنين عامة وعراق ‏المقدسات خاصة، وأن يوفق المؤمنين للسير على طريق الحق والعزة والكرامة.‏

