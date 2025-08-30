آية الله النجفي: نشر معارف أهل البيت (ع) يعد رسالة عظيمة في نصرة الدين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل المرجع الديني آية الله بشير النجفي وفدًا من المبلّغين القادمين من دولة ساحل العاج في القارة الإفريقية، وذلك خلال زيارتهم المباركة لمراقد أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في العراق.

وخلال اللقاء، بارك سماحته للوفد هذا التوفيق العظيم، مؤكّدًا أن العراق بلدٌ مباركٌ يتشرّف باحتضانه قبور ستة من أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، ما يجعله منارًا للهداية، وموئلًا للقلوب المؤمنة، ومركزًا روحيًا للمحبّين والموالين في مختلف أنحاء العالم.

وتطرّق سماحته إلى ذكرى شهادة الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله)، مستعرضًا ما تعرّض له أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام)، والسيدة الزهراء فاطمة (عليها السلام)، من مصائب جسيمة بعد رحيله، مشيرًا إلى دورهما العظيم في الدفاع عن الدين المحمدي الأصيل، وحماية الإسلام من الانحراف والتحريف.

وفي ختام اللقاء، أشاد سماحة المرجع النجفي بجهود المبلّغين في القارة الإفريقية، مباركًا سعيهم المبارك في نشر معارف أهل البيت (عليهم السلام)، وهداية الناس إلى طريق الحق والصواب، مؤكّدًا أن هذا العمل يمثّل رسالة عظيمة في نصرة الدين، وترسيخ القيم المحمدية الأصيلة في المجتمعات الإنسانية.

.........

انتهى/ 278