آية الله النجفيّ: ضرورة التبرؤ من أعداء ‏الإسلام والرسول وآله

استقبل المرجع الدينيّ الشيخ بشير حسين النجفيّ جموعاً من المؤمنين القادمين من جمهورية إيران الإسلاميةّ، بعد أن أدّوا زياراتهم للعتبات المقدسة في العراق؛ وذلك للتشرف بلقائه والتزوّد من معين المرجعية الدينيَّة في النجف الأشرف.
وقد جاءت الوفود من عدَّة محافظاتٍ إيرانية، كلٌّ منها على حدة، في مشهدٍ يعكس عمق الارتباط الروحي والوجداني بين المؤمنين والمرجعية المباركة.
وخلال اللقاءات، شدّد سماحته على أن زيارة العتبات المقدسة في العراق من أعظم التوفيقات الإلهيَّة، داعياً إلى الحزم في اتخاذ طريق الصلاح والحق، والتبرؤ من أعداء الإسلام والرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار (صلوات الله عليهم).
كما قدّم سماحته عدداً من الوصايا والتوجيهات الدينيَّة والأبويَّة التي تهم الزائرين الكرام، مؤكّداً ضرورة التعلّق والالتزام بخط الإمام الحسين الشهيد (صلوات الله عليه)، لما له من أثر بالغ في تهذيب النفوس وتقوية الإيمان.
وفي ختام كل لقاء، ابتهل سماحته إلى الباري (جل جلاله) أن يحفظ المؤمنين، ويصرف عنهم كيد الكائدين، وأن يوفقهم للسير على نهج أهل البيت (عليهم السلام) في العقيدة والسلوك.
