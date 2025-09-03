آية الله النجفيّ: ضرورة التبرؤ من أعداء ‏الإسلام والرسول وآله

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل المرجع الدينيّ الشيخ بشير حسين النجفيّ جموعاً من المؤمنين ‏القادمين من جمهورية إيران الإسلاميةّ، بعد أن أدّوا زياراتهم للعتبات المقدسة في العراق؛ وذلك ‏للتشرف بلقائه والتزوّد من معين المرجعية الدينيَّة في النجف الأشرف.‏

وقد جاءت الوفود من عدَّة محافظاتٍ إيرانية، كلٌّ منها على حدة، في مشهدٍ يعكس عمق ‏الارتباط الروحي والوجداني بين المؤمنين والمرجعية المباركة.‏

وخلال اللقاءات، شدّد سماحته على أن زيارة العتبات المقدسة في العراق من أعظم التوفيقات ‏الإلهيَّة، داعياً إلى الحزم في اتخاذ طريق الصلاح والحق، والتبرؤ من أعداء الإسلام والرسول الأعظم ‏وأهل بيته الأطهار (صلوات الله عليهم).‏

كما قدّم سماحته عدداً من الوصايا والتوجيهات الدينيَّة والأبويَّة التي تهم الزائرين الكرام، ‏مؤكّداً ضرورة التعلّق والالتزام بخط الإمام الحسين الشهيد (صلوات الله عليه)، لما له من أثر بالغ في ‏تهذيب النفوس وتقوية الإيمان.‏

وفي ختام كل لقاء، ابتهل سماحته إلى الباري (جل جلاله) أن يحفظ المؤمنين، ويصرف عنهم كيد ‏الكائدين، وأن يوفقهم للسير على نهج أهل البيت (عليهم السلام) في العقيدة والسلوك.‏

