آية الله النجفي: ضرورة التمسك العملي بالنبي وآله بالالتزام بأوامر الله تعالى

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل المرجع الدّينيّ الشيخ بشير النَّجفيّ ، والمسؤولون في مكتبه المبارك، ‏وفودًا علمائيةً وشعبيةً من داخل العراق وخارجه، قدِموا لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة المولد ‏النبوي الشريف، وذكرى ولادة الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام).‏

وقد ضمّت الوفود شخصيات دينية وأكاديمية واجتماعية من مختلف المحافظات العراقية، إلى ‏جانب زائرين من المؤمنين القادمين من عدد من الدول الإسلاميَّة، عبّروا عن مشاعر الفرح والولاء ‏بهذه المناسبة المباركة، مؤكدين عمق ارتباطهم بمنهج أهل البيت (عليهم السلام).‏

وخلال اللقاءات، ألقى المرجع النَّجفيّ كلمات توجيهية، شدّد فيها على ‏أهمية إحياء هذه المناسبات العطرة بما يعزّز الوعي الدّينيّ والانتماء الرسالي، داعيًا إلى الاقتداء بسيرة ‏النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله)، والإمام الصادق (عليه السلام)، في العلم والعمل، ونشر قيم ‏الرحمة والعدل والهدى في المجتمعات الإسلاميَّة.‏

واختتم سماحته اللقاءات بالدعاء للوفود ولعموم المؤمنين بالتوفيق والثبات على طريق الحق، ‏سائلاً الله تعالى أن يعمّ الأمة الإسلاميَّة بالخير والأمن والبركة في هذه الأيام المباركة.‏

ومن جانب آخر، استقبل المرجع الدّينيّ الشيخ بشير النَّجفيّ ، في مكتبه بالنجف الأشرف، ‏سماحة السيد علي الميلاني والوفد المرافق له.‏

وتناول اللقاء مكانة علماء مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، ودورهم الريادي في خدمة ‏الشريعة ونشر معارف مدرسة التشيّع في مختلف أنحاء العالم.‏

وأكَّد المرجع النَّجفيّ أهمية الحوزة العلمية في النجف الأشرف ومكانتها ‏العالمية، باعتبارها منارة علمية وفكرية شكّلت مرجعًا للأمة الإسلاميَّة على امتداد العصور.‏

وجرى خلال اللقاء استذكار سيرة كبار العلماء والفقهاء الماضين، وما قدّموه من جهود ‏علمية عظيمة أسهمت في إثراء مكتبة أهل البيت (عليهم السلام) بأمهات الكتب والمصادر، التي ‏باتت ركيزة أساسية للباحثين وطلبة العلوم الدّينيَّة.‏

كما، استقبل المرجع الدّينيّ الشيخ بشير النَّجفيّ وفدًا من النخب الأكاديمية ‏والطبية من جمهورية إيران الإسلاميَّة، ممثلين عن عدد من المحافظات والمراكز العلمية في الجمهورية‎.

وقدّم الوفد تهانيه وتبريكاته لالمرجع مناسبة المولد المبارك للنبي الأعظم محمد ‌‏(صلى الله عليه وآله)، وحفيده الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام).‏

واستمع الوفد إلى توجيهات المرجع الدّينيَّة والأبوية، التي أكَّدت في مجملها على ما ‏يهم الزائر الكريم للعتبات المقدسة، وضرورة التمسك بالنبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته ‏الأطهار (عليهم السلام)، على أن يكون هذا التمسك عمليًا، من خلال الالتزام بما أمر الله تعالى ‏ورسوله الكريم به‎.‎

واختتم سماحته اللقاء بالدعاء للوفد ولعموم المؤمنين بالخير والصلاح وحُسن العاقبة.‏

وعلى صعيد آخر، احتفاءً بذكرى ولادة الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله)، وحفيده الإمام جعفر ‏الصادق (عليه السلام)، جرت مراسم تعميم عددٍ من طلبة العلوم الدّينيَّة من العراق ومختلف الدول ‏العربية والإسلاميَّة، بمباركة المرجع الدّينيّ الشيخ بشير النَّجفيّ .‏

وفي كلمةٍ توجيهيةٍ له خلال المراسم، أكَّد المرجع أن الانتماء إلى سلك العلم الدّينيّ ‏شرف رفيع ومسؤولية عظيمة، داعيًا الطلبة إلى الإخلاص في طلب العلم، والتحلي بالأمانة في أداء ‏المسؤوليات الشرعية، والعمل على نشر فكر ومنهج أهل البيت (عليهم السلام) في العالم.‏

