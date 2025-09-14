آية الله النجفي: ضرورة التمسك العملي بالنبي وآله بالالتزام بأوامر الله تعالى

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل المرجع الدّينيّ الشيخ بشير النَّجفيّ ، والمسؤولون في مكتبه المبارك، وفودًا علمائيةً وشعبيةً من داخل العراق وخارجه، قدِموا لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذكرى ولادة الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام).
وقد ضمّت الوفود شخصيات دينية وأكاديمية واجتماعية من مختلف المحافظات العراقية، إلى جانب زائرين من المؤمنين القادمين من عدد من الدول الإسلاميَّة، عبّروا عن مشاعر الفرح والولاء بهذه المناسبة المباركة، مؤكدين عمق ارتباطهم بمنهج أهل البيت (عليهم السلام).
وخلال اللقاءات، ألقى المرجع النَّجفيّ كلمات توجيهية، شدّد فيها على أهمية إحياء هذه المناسبات العطرة بما يعزّز الوعي الدّينيّ والانتماء الرسالي، داعيًا إلى الاقتداء بسيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله)، والإمام الصادق (عليه السلام)، في العلم والعمل، ونشر قيم الرحمة والعدل والهدى في المجتمعات الإسلاميَّة.
واختتم سماحته اللقاءات بالدعاء للوفود ولعموم المؤمنين بالتوفيق والثبات على طريق الحق، سائلاً الله تعالى أن يعمّ الأمة الإسلاميَّة بالخير والأمن والبركة في هذه الأيام المباركة.
ومن جانب آخر، استقبل المرجع الدّينيّ الشيخ بشير النَّجفيّ ، في مكتبه بالنجف الأشرف، سماحة السيد علي الميلاني والوفد المرافق له.
وتناول اللقاء مكانة علماء مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، ودورهم الريادي في خدمة الشريعة ونشر معارف مدرسة التشيّع في مختلف أنحاء العالم.
وأكَّد المرجع النَّجفيّ أهمية الحوزة العلمية في النجف الأشرف ومكانتها العالمية، باعتبارها منارة علمية وفكرية شكّلت مرجعًا للأمة الإسلاميَّة على امتداد العصور.
وجرى خلال اللقاء استذكار سيرة كبار العلماء والفقهاء الماضين، وما قدّموه من جهود علمية عظيمة أسهمت في إثراء مكتبة أهل البيت (عليهم السلام) بأمهات الكتب والمصادر، التي باتت ركيزة أساسية للباحثين وطلبة العلوم الدّينيَّة.
كما، استقبل المرجع الدّينيّ الشيخ بشير النَّجفيّ وفدًا من النخب الأكاديمية والطبية من جمهورية إيران الإسلاميَّة، ممثلين عن عدد من المحافظات والمراكز العلمية في الجمهورية.
وقدّم الوفد تهانيه وتبريكاته لالمرجع مناسبة المولد المبارك للنبي الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله)، وحفيده الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام).
واستمع الوفد إلى توجيهات المرجع الدّينيَّة والأبوية، التي أكَّدت في مجملها على ما يهم الزائر الكريم للعتبات المقدسة، وضرورة التمسك بالنبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته الأطهار (عليهم السلام)، على أن يكون هذا التمسك عمليًا، من خلال الالتزام بما أمر الله تعالى ورسوله الكريم به.
واختتم سماحته اللقاء بالدعاء للوفد ولعموم المؤمنين بالخير والصلاح وحُسن العاقبة.
وعلى صعيد آخر، احتفاءً بذكرى ولادة الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله)، وحفيده الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، جرت مراسم تعميم عددٍ من طلبة العلوم الدّينيَّة من العراق ومختلف الدول العربية والإسلاميَّة، بمباركة المرجع الدّينيّ الشيخ بشير النَّجفيّ .
وفي كلمةٍ توجيهيةٍ له خلال المراسم، أكَّد المرجع أن الانتماء إلى سلك العلم الدّينيّ شرف رفيع ومسؤولية عظيمة، داعيًا الطلبة إلى الإخلاص في طلب العلم، والتحلي بالأمانة في أداء المسؤوليات الشرعية، والعمل على نشر فكر ومنهج أهل البيت (عليهم السلام) في العالم.
..........
انتهى/ 278
تعليقك