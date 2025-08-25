آية الله النجفي: التمسك بالثقلين يُمثّل التمسك ‏بالحق والسير على النهج القويم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل سماحة المرجع الديني الشيخ النجفي وفدًا من رجال الدين ومؤسسي المدارس ‏الحوزوية في الفلبين، وذلك خلال زيارتهم لمراقد أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في العراق.‏

وقد بارك سماحته للوفد أداءهم لمراسم الزيارة، مؤكدًا ضرورة معرفة القرآن الكريم والتعمق في ‏علومه، والتمسك بمنهج أهل البيت (عليهم السلام).‏

كما شدّد على أن التمسك بالثقلين: كتاب الله وعترة النبي (صلى الله عليه وآله)، يُمثّل التمسك ‏بالحق والسير على النهج القويم الذي يجسّد الإسلام المحمدي الأصيل.

ومن جانب آخر، استقبل سماحة المرجع الديني النجفي الأمينَ العام لحركة وحدة المسلمين في ‏باكستان، السيناتورَ العلّامة ناصر عباس جعفري، والوفدَ المرافقَ له، في النجف الأشرف.‏

وجرى خلال اللقاء الحديثُ عن مكانة الحوزة العلمية في النجف الأشرف، ودورها العلمي ‏والتاريخي، وما أنجبته من أعلامٍ كبارٍ في مجالات العلم والمعرفة، فضلاً عن التأكيد على المسؤوليات ‏الملقاة على عاتق العلماء في هذا العصر.‏

من جانبه، وصف العلّامة جعفري سماحةَ المرجع النجفي بأنّه نعمةٌ عظيمةٌ للأمة ‏الإسلامية عموماً، ولأبناء شبه القارة الهندية خصوصاً، مؤكداً أن وجوده يمثّل الأمل، وأن مكتبه ‏يُعدّ مظلّةً جامعةً للأمة الإسلامية.‏

وختم حديثه بالقول: "كرامتنا وعزّتنا منكم"، معرباً عن شكره وامتنانه لسماحته على إتاحة ‏هذا اللقاء.

كما استقبل سماحة المرجع الديني الشيخ النجفي وفودًا من المعزّين، مؤكدًا ‏ضرورة الانتماء للنبي الأعظم قولًا وفعلًا.‏

وقد توافدت إلى المكتب وفودٌ من المؤمنين القادمين من عددٍ من الدول الإسلامية، لا سيّما ‏من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وباكستان، فضلًا عن وفود من دول الخليج والعراق.‏

وأكد المتحدثون أن الانتماء إلى سيد الخلق محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله) يمثل قيمة ‏عظيمة ومقدسة، وكان من أبرز أسباب نجاح الرسالة الإسلامية وانتشارها؛ إذ قدّم الرسول الأعظم ‏العمل على القول، حتى عُرف بالصادق الأمين.‏

كما قدّم أصحاب السماحة والفضيلة جملةً من التوجيهات والوصايا التي تهمّ زائري العتبات ‏المقدسة، مشددين على ضرورة إعداد النفس بما ينسجم مع ما أراده الله ورسوله الكريم.‏

واختتم اللقاء بابتهال أصحاب السماحة إلى الباري (جلّ جلاله) أن يحفظ المؤمنين من كل ‏سوء، وأن يوفّقهم للسير في طريق الهدى والصلاح.‏‏‏

