آية الله النجفي يستقبل سفيرَ الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل المرجع الديني الشيخ بشير النجفي سفيرَ الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق، السيد محمد كاظم آل صادق، والوفد المرافق له.

وجاءت هذه الزيارة عقب اختتام المجلس السنوي الذي يقيمه مكتب سماحة المرجع إحياءً لذكرى شهادة الإمام الحسين (عليه السلام).

وقدّم سعادة القنصل تعازيه إلى سماحة المرجع بمناسبة ذكرى عاشوراء، مثمنًا مواقف سماحته الدينية والروحية في دعم المؤمنين ونصرة قضاياهم، ولا سيما في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

