كاريكاتير / القوات المسلحة اليمنية تسلب راحة نتنياهو

26 أغسطس 2025 - 17:43
كاريكاتير / القوات المسلحة اليمنية تسلب راحة نتنياهو

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ القوات المسلحة اليمنية تسلب راحة نتنياهو.

