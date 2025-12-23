بيان "حركة عصائب اهل الحق" بشأن نزع سلاح المقاومة الاسلامية في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد الحاج جواد الطليباوي، أن الثقة بقيادة الأمين العام للحركة سماحة الشيخ قيس الخزعلي ثابتة وراسخة، مشدداً على أن الحركة ستواصل دورها في حماية العراق وبناء دولته، وأن ملف السلاح والمقاومة يمثل “عقيدة سيادة” لا تخضع للضغوط أو الإملاءات.

وقال الطليباوي في تدوينة عبر منصة "أكس" أصالةً عن نفسه ونيابةً عن "كل مقاوم واعٍ"، إن ثقة المقاتلين بقائدهم “تجربة صنعت في الميدان ودم واجه التكفير حين تراجع الآخرون”، مبيناً أن هذه الثقة “ليست انفعال لحظة ولا خطاب عابر، بل مسار تاريخي رسّخته ساحات المواجهة والانتصار”.

وأضاف أن الشيخ الخزعلي كان في “زمن النار قائداً للحسم”، وهو اليوم “عنوان للثبات يمسك بوعي وصلابة دفة القرار، ويغلق أبواب الفوضى والابتزاز مهما تغيّرت عناوينه”، معتبراً أن قيادة الخزعلي تمثل ضمانة لحماية العراق ومنع الانزلاق نحو الفوضى.

وشدد الطليباوي، على أن المقاومة في قاموس عصائب أهل الحق “ليست خطوة سياسية ولا بنداً تفاوضياً”، بل “ضمانة قرار ودرع كرامة لا تُكسر بالضغط ولا تُساوَم بالإملاءات”، مؤكداً أن من يراهن على خلاف ذلك “يجهل الحركة ويجهل وعي وشجاعة قائدها”.

وأشار الطليباوي إلى أن شعار “حماة ـ بناة” سيبقى ثابتاً ومستمراً، موضحاً أن العصائب “حماةُ الوطن الحاضرون دائماً للدفاع عنه والتضحية متى تطلب الأمر، وبناةُ الدولة السائرون في الطريق الصحيح لعراق قوي ودولة ناجحة”.

