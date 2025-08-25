https://ar.abna24.com/xjDxc25 أغسطس 2025 - 18:21 رمز الخبر 1720350 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / نتنياهو رجل الحرب 25 أغسطس 2025 - 18:21 رمز الخبر: 1720350 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نتنياهو رجل الحرب. سمات نتنياهو الحرب اخبار ذات صله كاريكاتير / سوريا: ما كان سيكون؟ كاريكاتير / المصادقة على خطة احتلال غزة كاريكاتير / اذلال لبنان بدعم سعودي أمريكي كاريكاتير / سلام والجولاني رمزا الاستسلام أمام الاحتلال كاريكاتير / التعاون العربي مع الصهاينة ضد غزة
