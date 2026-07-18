الشيخ زكزاكي يحضر مؤتمراً حول الوعي الإسلامي في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شارك زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا، الشيخ إبراهيم زكزاكي، في مؤتمر حول النضال والوعي الإسلامي استناداً إلى فكر الإمام خامنئي. وقد نُظّم المؤتمر -الذي عُقد يوم الاثنين 13 يوليو 2026 في بغداد- من قبل "مؤسسة الإمام الخامنئي للنضال الإسلامي" (لجنة نداء الولي).

وتحدث الشيخ زكزاكي عن أهمية الوحدة بين أعضاء كافة حركات المقاومة، داعياً الجميع إلى الثبات على نهج الإمام خامنئي (قدس سره) الذي استُشهد عليه. وأضاف الزعيم أنه عند تحقق ذلك، ستنتصر جميع حركات المقاومة حول العالم.