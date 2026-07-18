في الموجة الـ17.. حرس الثورة يدك منشآت أميركية في البحرين ويتوعد بالمزيد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن حرس الثورة في إيران، ليل الجمعة، دكّ مستودع للقطع البحرية المسيّرة الأميركية في البحرين، مؤكّداً التهام النيران أعداداً كبيرة منها، وذلك رداً على الجرائم الأميركية.

وفي بيان، أفاد حرس الثورة أيضاً عن تدمير المركز الرئيسي للذكاء الاصطناعي في البحرين، والذي كان يستخدم في تحديد الأهداف لارتكاب جرائم الحرب.

وأشار إلى استخدامه، في الموجة 17 من عمليات "نصر 2"، عدة صواريخ بالستية وأكثر من عشرات الطائرات المسيرة.

كما توعّد الحرس بأنّه سيضرب أهم استثمارات الشركات المساهمة الأميركية بالمنطقة، "إذا استهدفت أميركا قاتلة الأطفال الجسور والبنية التحتية الإيرانية".

وأكّد أنّ جميع الدول المستضيفة للقواعد الأميركية في المنطقة "تُعد شريكة في جرائم الحرب هذه".

وفي السياق، توجه حرس الثورة للشعب قائلاً: "بالتزامن مع تواجدكم في الميادين، يواصل أبناؤكم في القوتين البحرية والجوفضائية عملياتهم المظفرة".

وأضاف أنّ "الجيش الأميركي الإرهابي، ارتكب ليلة أمس جرائم حرب جديدة حيث استهدف عدة جسور مما أسفر عن استشهاد وإصابة مدنيين".

حرس الثورة يحذّر من عبور المسار غير القانوني في مضيق هرمز

كذلك، أفاد حرس الثورة عن انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما بعد مرورهما عبر طريق ملغوم جنوب مضيق هرمز، حيث "كانتا تخططان لعبور المسار غير القانوني في المضيق".

وقال الحرس إنّ الناقلتين "تعرضتا لخداع من قبل منظمات التجسس الأميركية واشتعلت النيران فيهما على نطاق واسع".

وفي الإطار، أكّد حرس الثورة أنّ مضيق هرمز "غير آمن للغاية بسبب جرائم الجيش الأميركي الذي يقتل الأطفال"، وأنّه "بات شديد الخطورة ومغلقاً بالكامل بسبب اعتداءات الجيش الأميركي".

وأضاف: "لن يكون بالإمكان تصدير الأسمدة أو حتى قطرة واحدة من النفط والغاز عبر هذه المنطقة ما لم تتوقف الاعتداءات الأميركية"، مهيباً بجميع السفن والقطع البحرية "ألا تنخدع وأن تتجنب دخول المسار المزروع بالألغام".

أيضاً، أعلنت القوة البحرية في حرس الثورة اعتراض 4 ناقلات نفط مخالفة حاولت عبور مضيق هرمز في عملية شملت استخدام صواريخ وطائرات مسيرة.

عدوان أميركي متواصل على إيران

وبالتزامن، أفادت وكالة "مهر" عن مساعد محافظ خوزستان، بشن الولايات المتحدة عدواناً صاروخياً طال نقاطاً في ضواحي مدينة الأهواز.

كما أشارت الوكالة إلى "سماع دوي انفجار في الضواحي الجنوبية لمدينة لار بمحافظة فارس جنوبي البلاد".

كذلك، تجددت الغارات الأميركية على محافظة يزد وسط إيران، فيما سجّل عدوان أميركي على جزيرة لارَك، أصاب برج مراقبة حركة الملاحة البحرية في الجزيرة، بحسب وكالة "تسنيم".

بدوره، نقل نائب محافظ يزد أنّه قُرابة منتصف الليل، سُمع دوي 5 انفجارات خارج مدينة يزد عقب هجوم شنته طائرات مقاتلة أميركية، ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وأعلن مجلس محافظة هرمزغان أيضاً أنّ الاعتداءات الأميركية في الساعات الأخيرة طالت 3 جسور أخرى، مشيراً إلى أنّ "نفق الشهيد ميرزائي في بندر عباس أُغلق في كلا الاتجاهين نتيجة الهجمات التي شنها العدو".

ولفت إلى أنّ جسر نهر "شور" على الطريق الرابط بين بندر عباس وسيرجان تعرض أيضاً لهجوم جوي أميركي.، فيما تعرض أحد الجسور القريبة من مدينة ميناب لهجوم آخر.

كما أفاد التلفزيون الإيراني عن غارات أميركية معادية على ميناء بندر عباس وقشم وسيريك، في حين أفادت محافظة بوشهر عن عدوان أميركي على موقع في المحافظة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية اعتداءات من القوات الأميركية على جنوب إيران، وهو ما استدعى ردوداً بهجمات عسكرية على القواعد والقطع الحربية الأميركية في المنطقة، من قبل طهران.

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