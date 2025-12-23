كاتس: لن نتحرك مليمتراً واحداً من سوريا.. وسنقيم نواة استيطان شمال غزة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكّد وزير "الأمن" الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أنّ "إسرائيل لن تتحرك مليمتراً واحداً من سوريا"، وأيضاً من شمال قطاع غزة.

وفي تصريح أثناء الاحتفال ببناء 1200 وحدة سكنية في "بيت إيل"، قال كاتس: "نحن في مرحلة السيادة الفعلية، وتوجد هنا فرص لم تكن موجودة منذ فترة طويلة".

وأشار إلى أنّ "الحكومة تعمل على تطبيق خطوات بعيدة المدى من خلال رؤية استراتيجية واسعة"، ففي شمال غزة، "سنقيم نواة استيطان بدلاً من المستوطنات التي أُخليت، بالطريقة الصحيحة وفي التوقيت المناسب".

وكانت "إسرائيل" قد صادقت، في وقتٍ سابق، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية توسيعاً لمشروع الاستيطان، في خطوةٍ حذّرت منها حركة حماس، واصفةً إياها بـ"التصعيد الخطير".

أمّا في سوريا، فقد احتلت "إسرائيل" مناطق شاسعة في جنوب البلاد، منذ سقوط النظام السابق في الـ8 من كانون الأول/ديسمبر 2024، فيما توسّع من توغلها في المنطقة.