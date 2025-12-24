صحف عالمية: الأوضاع المأساوية لطلاب غزة تعرقل تحصيلهم العلمي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ تذكّر الصحيفة البريطانية بأن مؤسسات التعليم كانت من أكبر ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة، وأضافت أن المدارس التي لم يسوِّها القصف بالأرض باتت اليوم ملاجئ ومراكز إيواء للنازحين.

وتشير إلى أن الطلاب والتلاميذ يعيشون أوضاعا مأساوية تحول دون أي تحصيل علمي سلس بسبب انقطاع الإنترنت والكهرباء، وانعدام مساحات التعليم حتى في البيت، إضافة إلى اضطرار العديد منهم للخروج إلى العمل من أجل تأمين لقمة العيش لعائلاتهم المنكوبة بشدة.

وفي السياق نفسه، حذر مقال في مجلة فورين أفيرز الأميركية من تطبيع الوضع الحالي المأساوي في غزة ليصبح دائما يميزه قصف إسرائيلي محدود لكنه مزمن، موضحا أن وقف إطلاق النار خفف القتال وسمح بدخول المساعدات جزئيا، لكنه لم يفتح أفقا سياسيا وإعمارا حقيقيا.

ويضيف المقال أن الخلافات السياسية والأمنية بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل عميقة وحالت دون تحقيق تقدم، مشيرا إلى أنه "مع استمرار العنف المتقطع وتراجع الاهتمام الدولي من الضروري الانتباه إلى إمكانية ترسيخ واقع هش طويل الأمد تدار فيه غزة بالأزمات بدل الحلول، بلا تقدم نحو سلام دائم أو تنمية تحقيقية".

أما صحيفة لوموند الفرنسية، فذكرت أنه لم يبق إلا أسبوع واحد لتعرف عشرات المنظمات الدولية غير الحكومة ما إذا كانت إسرائيل ستسمح لها بالاستمرار في العمل غزة أم لا، وأوردت أن إسرائيل بصدد تغيير إجراءات وشروط عمل المنظمات الإنسانية الدولية في القطاع، رغم أن هذه المنظمات تعمل هناك منذ فترة طويلة بموافقة السلطات الإسرائيلية.

وفي بيان مشترك نشرته الأسبوع الماضي أكثر من 200 منظمة دولية وفلسطينية، أكدت وكالات الأمم المتحدة مجددا أن استبعاد هذه المنظمات سيكون له أثر كارثي على الخدمات الأساسية الضرورية لنحو مليوني فلسطيني يعيشون وسط الدمار والفيضانات.

حظر الأسلحة

وفي الصحف البريطانية، نشرت صحيفة التايمز رسالة وجهها 4 ضباط كبار سابقين في الجيش البريطاني لحكومة كير ستارمر، طالبوا فيها بفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وأكد الضباط أن وقف إطلاق النار الهش في غزة لا يبرر استئناف بريطانيا العلاقات العسكرية مع إسرائيل، مطالبين بتشديد العقوبات عليها.

كما طالب الضباط بوقف مشاركة ضباط إسرائيليين في الدورات العسكرية البريطانية وبمنع تبادل الزيارات العسكرية.