الشرطة الايرانية تؤكد على تعاون ایراني عراقي لتعزيز أمن تنقلات زوار الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد رئيس شرطة المرور في قوى الأمن الداخلي الايرانية العميد سيد تيمور حسيني على التعاون مع نظرائه العراقيين لإدارة حركة المرور وتعزيز أمن تنقلات زوار الأربعين، قائلاً: مع التطوير المناسب للبنية التحتية والتحكم في حركة المرور، فإن التركيز هذا العام سيكون بشكل أكبر على زيادة أمن السفر.

وقال العميد سيد تيمور حسيني خلال اجتماع لجنة التنسيق لخطط المرور الخاصة بزيارة الأربعين في العام الحالي، مع التأكيد على التقدم الملحوظ في البنية التحتية للطرق وزيادة الخبرة التخصصية في إدارة المرور، إن الأجهزة الأمنية والإنقاذية والخدمية جاهزة بالكامل لإقامة مراسم الأربعين الحسينية بشكل آمن ومشرف.

وأضاف اللواء حسيني في الاجتماع: السبب الأول لتسهيل مهامنا في السنوات الأخيرة هو اكتمال وتطوير البنية التحتية للنقل البري. إذا عدنا إلى حوالي سبع أو ثماني سنوات مضت، كانت لدينا مشاكل كبيرة على الطرق المهمة مثل إيلام-مهران، وخسروي، وشلمچه، وكزابة، حيث كنا مضطرين بشكل متكرر إلى فرض قيود مرورية أحادية الاتجاه. أما الآن، فقد انخفضت هذه المشاكل بشكل كبير، وتم تطوير الطرق بشكل ملحوظ من الناحية الفنية والسلامة.

التركيز على سلامة وإدارة حركة مرور الأربعين

وأشار رئيس شرطة المرور إلى زيادة خبرة ومعرفة عناصر المرور في إدارة الحركة المرورية، قائلاً: مهمة الأربعين الكبيرة التي ننفذها منذ سنوات هي فريدة من نوعها من حيث حجم الحركة وتعقيدات الإدارة. هذا الحجم من إدارة المرور نادر على المستوى العالمي، وقد صاحبته في بعض البلدان عدد كبير من الضحايا. بينما نحن نقوم بهذه المهمة بنجاح منذ سنوات مع عدد قليل جداً من الضحايا".

وتابع: "هذا العام أيضاً، نهدف إلى تنفيذ المهام بأفضل طريقة ممكنة بكل طاقتنا وخبرتنا".

وأشار العميد حسيني إلى تغيير نهج الشرطة في السنوات الأخيرة، قائلاً: إذا كان الهم الرئيسي قبل ثلاث أو أربع سنوات هو منع الاختناقات المرورية، فقد تم حل هذه المشكلة الآن تقريباً على الطرق الحدودية مثل خوزستان، وكرمانشاه، وإيلام، وأذربيجان الغربية، وكردستان، ولم نواجه سوى مشكلة بسيطة في مدينة مهران، والتي تتعامل معها شرطة مرور طهران الكبرى بمبادرات تكتيكية".

وأكد: "الأولوية الآن هي سلامة التنقلات وحماية حياة الزائرين. يجب أن نركز على منع وقوع الحوادث والاصطدامات".

إدارة التوقيت وتوزيع السفر

وتحدث رئيس شرطة المرور عن توزيع أوقات سفر الزائرين، قائلاً: "تظهر الإحصائيات أن حوالي 40٪ من الحركة تتم في العقد الأول من شهر صفر. وهذا يحسن توزيع السفر ويمنع التكدس والازدحام في فترة زمنية قصيرة. كما نطلب من الزائرين بدء رحلتهم من بداية الشهر لضمان توزيع حركة المرور بشكل مناسب".

وأضاف اللواء حسيني: "على الرغم من أننا لا نريد التأكيد على وقت بدء السفر ليتوافق مع سياسات اللجنة المركزية للتنسيق، إلا أن بدء السفر من أول شهر صفر يساعد في تحسين العملية".

تعاون واسع مع الجانب العراقي

وتحدث عن التعاون بين البلدين، قائلاً: "عقدنا اجتماعات عديدة مع نظرائنا العراقيين في الأشهر الأخيرة، ولاحظنا تحسناً ملحوظاً في البنية التحتية في العراق، بما في ذلك تركيب اللوحات الإرشادية وعلامات الطرق، مما أدى إلى انخفاض كبير في الحوادث هناك".

وشدد اللواء حسيني على أنه "مع تحسن وضع الطرق في الأراضي العراقية، يجب علينا استخدام مرافقنا وأسطول النقل بشكل أكبر داخل بلدنا لتحسين الكفاءة والتحكم".

..........

انتهى/ 278