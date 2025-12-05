احتشاد قبلي مسلح في الحديدة اليمنية لإعلان النفير العام لمواجهة الكيان الصهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ احتشدت قبائل مديريات جبل رأس والعدين ومقبنة في لقاء قبلي مسلح بمديرية جبل رأس بمحافظة الحديدة، لإعلان النفير العام والجهوزية في مواجهة العدو الإسرائيلي، والأمريكي وأدواته من الخونة والعملاء.

ورددّ المشاركون في اللقاء، هتافات مؤكدة على استمرار دعم القضية الفلسطينية والتمسك بالمشروع القرآني، مشددّين على أن اليمن لن يكون إلا في صف المستضعفين حتى تحرير فلسطين والمقدسات الإسلامية.

وأعلن أبناء جبل راس والعدين ومقبنة، تفويضهم المطلق لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في اتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات وخيارات في مواجهة قوى الطغيان، مؤكدين وقوفهم الكامل إلى جانب القيادة الحكيمة في معركة الأمة ضد الاستكبار والعدو الصهيوني، والأمريكي.

وأكدوا أن جرائم كيان العدو الصهيوني، تأتي بدعم أم الإجرام وصانعة الإرهاب "أمريكا" وأنظمة الخيانة والنفاق ومرتزقتهم، والذي شجّع الكيان الصهيوني المجرم على ارتكاب جرائم الحرب بحق حزب الله والشعب اللبناني واستباحة سوريا وتهديد المنطقة بأكملها.

وجددّ بيان صادر عن اللقاء، ثبات موقف الشعب اليمني المساند والمناصر لغزة وللشعب الفلسطيني وللمجاهدين في حزب الله، مقدماً التعازي الحارة في استشهاد القائد الجهادي الكبير السيد هيثم الطبطبائي ورفاقه العظماء، معلناً التضامن والوقوف الكامل مع حزب الله في مواجهة الطغيان الإسرائيلي.

وأكد استمرار التعبئة، داعياً الشباب الأحرار والرجال الأوفياء إلى المسارعة في دخول دورات التعبئة العسكرية.

وحذر البيان، النظام السعودي الخائن العميل من الانجرار والتورط في أي عدوان على اليمن، مستنكرًا في الوقت نفسه إعلان مرتزقة الداخل إرسال قوات إلى غزة خدمة وحماية ودعماً لأعداء الله ورسوله وأعداء الأمة من الصهاينة المجرمين.

ودعا كافة قبائل اليمن، إلى رفع وتيرة الاستعداد والنفير الشامل، وتعزيز التلاحم الداخلي لمواجهة كافة التحديات ومواصلة الوقوف إلى جانب أحرار الأمة في معركة الكرامة والسيادة.

