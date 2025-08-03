مشاركة 3500 متشرّف في خدمة زوار الأربعين بالعتبة العلويّة المقدّسة 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت العتبة العلويّة المقدّسة ، متمثلةً بقسم الشؤون الخدمية – شعبة المتشرفين بالخدمة، انطلاقَ برنامج دعم وإسناد الخدمات المقدّمة للزائرين، من خلال 3500 متطوّع تشرفوا بخدمة زائري الأربعين المتوافدين بجموعهم المليونية إلى مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام)، إذ يتمّ استقبالهم من خلال أكثر من 16 موقعًا للضيافة والاستراحة، قبل توجّههم إلى كربلاء المقدسة لإحياء مراسم زيارة الأربعين.

لإسناد الخدمات قال مسؤول شعبة المتشرفين بالخدمة، الخادم أحمد الزوركاني، في تصريح للمركز الخبري: "تم تسجيل 3500 متطوع، بينهم (850) متشرفة من النساء، باشروا جميعًا بالتشرف بإسناد الخدمات التي تقدمها العتبة العلوية المقدسة في مختلف مواقع ضيافتها لزائري الأربعين جوار مرقد المولى أمير المؤمنين (عليه السلام)".

اجتماعات مسبقة لتنظيم العمل

وأشار الزوركاني: " تمَّ عقد اجتماع تداولي مسبق ومبكر قبل حلول المناسبة مع مسؤولي المؤسسات والهيئات المعنية بالمتشرفين بالخدمة في المحافظات، للاطلاع على الضوابط والتعليمات الواجب اتباعها، وكذلك المهام المناطة بكل مجموعة خلال أيام الزيارة. كما تم إقامة دورات تأهيلية تخصصية للمتشرفين بالخدمة من كوادر الإخلاء الطارئ، بالتنسيق والتعاون مع مركز نظم ومركز الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم)".

تهيئة أماكن الاستراحة للمتشرفين

بالخدمة وتابع الزوركاني: "إن العتبة العلويّة المقدّسة بادرت إلى تهيئة ثلاثة أماكن مجهّزة بكافة المستلزمات الخاصة بالمتشرفين، تتضمّن المبيت ووجبات طعام ومواد تعريفية، إلى جانب توحيد الزي الرسمي لجميع المتشرفين، لضمان التنظيم والانضباط".

توزيع 3500 متشرف بالخدمة

وختم مسؤول شعبة المتشرفين قائلًا: "تمّ توزيع مجموع ما وصل إلينا من أعداد المتشرفين من الرجال والنساء بحسب قاعدة البيانات إلى مختلف الأقسام، من قبيل أقسام (مضيف الزائرين، الشؤون الخدمية، شؤون حفظ النظام، مركز الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم)، الإخلاء الطارئ، إرشاد التائهين، الشؤون النسوية، مركز نظم للتخطيط والتطوير). كما خُصِّصت مجموعة من المتشرفين إلى مواقع الضيافة على طريق (يا حسين)".

يُذكَر أنَّ الأمانة العامّة للعتبة العلويّة المقدّسة قد حدّدت 16 موقعًا للضيافة والاستراحة لخدمة زائري الأربعين، وكذلك تقديم الرعاية الطبية والصحية، وخدمات أخرى ساندة، مما يساعد الزائر الكريم على المضيّ لإتمام مراسم زيارته على أكمل وجه.

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