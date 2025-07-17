الطيران المدني الإيراني: عودة العمل الطبيعي في جميع المطارات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت مؤسسة الطيران المدني الإيرانية، أن جميع مطارات البلاد عادت إلى ممارسة أنشطتها الاعتيادية، مؤكدةً جهوزيتها الكاملة لتقديم خدمات الطيران للمواطنين، وذلك بعد تقييمات أمنية أجرتها لجنة التنسيق التابعة للمؤسسة.

وأفاد بيان صادر عن المؤسسة أن «مطار مهرآباد الدولي في طهران باشر تقديم خدماته للمسافرين من الساعة الرابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي»، في إشارة إلى استئناف الحركة الجوية بشكل منظم في واحد من أهم المطارات في العاصمة.

وأوضحت المؤسسة أن قرار استئناف العمل جاء «في أعقاب الدراسات المتعلقة بالأمن وقواعد الأمان في الظروف الحالية»، مشيرة إلى استمرار بعض القيود المحدودة، إذ لا تزال «الرحلات التدريبية والترفيهية معلّقة حتى إشعار آخر»