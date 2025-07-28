العميد نائيني: لو استمرت العمليات الصاروخية لقواتنا لما بقي من الكيان الصهيوني شيء اليوم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشار المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد علي محمد نائيني إلى أن الكيان الصهيوني أصبح يائسًا خلال العدوان المفروض الذي استمر 12 يوما، ولو استمرت العمليات الصاروخية للقوات المسلحة الإيرانية بنفس الشدة، لما بقي من هذا الكيان شيء اليوم.

واضاف العميد نائيني: إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تغفل ولو للحظة عن رفع الجاهزية الدفاعية.

وتعليقًا على هراء وزير حرب الكيان الصهيوني ضد إيران قال العميد نائيني،: "هذا الهراء في معظمه عملية نفسية؛ لكن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تغفل ولو للحظة عن رفع الجاهزية الدفاعية".

وفي إشارة إلى التجربة الناجحة لعمليات "الوعد الصادق" ونتائج حرب الاثني عشر يومًا المفروضة، أضاف: " يسعى العدو إلى زعزعة الأمن النفسي للمجتمع من خلال خلق جو من القلق؛ وذلك في الوقت الذي اختبر فيه القوة الصلبة والناعمة الإيرانية جيدًا".

وأكد أن "قوتنا الصلبة كانت دفاعية وهجومية في مختلف الأبعاد، حطمت جميع حسابات العدو"، وأضاف: "القوة الناعمة للجمهورية الإسلامية كانت أيضًا القيادة الحكيمة، والمعتقدات الدينية للشعب، والوحدة الوطنية التي أحبطت مؤامرات العدو".

