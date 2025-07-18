اللواء موسوي: العدو سيتلقى رداً أشد قسوة إذا اعتدى مجددا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء السيد عبدالرحیم موسوي في مركز الدفاع الجوي للبلاد أنه إذا كان لدى العدو نية للاعتداء مجددًا على وطننا العزيز ، فسوف يواجه، بمساعدة الله، ضربات أقوى من السابق و سيتلقى هزيمةً أكبر من السابق".

وقام اللواء موسوي، بزيارة مقر الدفاع الجوي ، حيث اشاد بشهداء الدفاع المقدس في حرب الـ12 يوماً (الحرب المفروضة) وعائلاتهم الكريمة، وكذلك الجرحى والمصابين، كما قدم شكره وتقديره لقوات الدفاع الجوي.

وأوضح رئيس الأركان العامة خلال جلسة تحليل عمليات حرب الـ12 يوماً والاستعدادات الحالية: "إن الدفاع الجوي، وهو في خط الدفاع الأول عن سماء البلاد، أثبت أنه قادر على الصمود أمام أي مستوى من التهديدات، وسيجعل أعداء الشعب الإيراني يندمون على أي خطأ يرتكبونه."

وأضاف اللواء موسوي: "إسقاط الطائرات المعادية بهذا العدد الكبير يُظهر القدرة والإرادة والشجاعة التي يتمتع بها رجال الدفاع الجوي الشجعان، وهو إنجاز سيبقى محفوراً في ذاكرة تاريخ الشعب الإيراني."

وتابع قائلاً: "هذه الإرادة والقدرة والثبات والشجاعة نابعة من الإيمان الراسخ، والوطنية الصادقة، والقيادة الحكيمة والفذّة لولي أمر المسلمين (حفظه الله)، بالإضافة إلى التماسك الوطني والدعم اللامحدود من الشعب، والإعلام، والنخب العلمية والسياسية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية."

وشدد اللواء موسوي على ضرورة تحديث الأنظمة، وتعزيز الإبداع، واستخدام تكتيكات وتقنيات جديدة مبتكرة تتناسب مع تهديدات العدو، مع التركيز على المرونة العملياتية والاستفادة من القدرات العلمية والتقنيات المحلية، قائلاً: "إذا ما عاد العدو ليعتدي على بلدنا العزيز إيران مرة أخرى، فبإذن الله سيواجه ضرباتٍ أقوى من ذي قبل، وسيتلقى هزيمةً أكبر من السابق."

وفي بداية الزيارة، قدم قائد الدفاع الجوي العميد علي رضا صباحي فرد تقريراً عن حالة الجاهزية والقدرات، والإجراءات المتخذة لتعزيز الاستعدادات بعد انتهاء الاشتباكات، بالإضافة إلى المبادرات والإبداعات في مختلف مجالات الدفاع الجوي.

