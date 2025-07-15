الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة تبحث الخطط الخدمية والتنظيمية لزيارة الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تنفيذاً لتوجيهات الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة، خادم الإمامين الكاظمين الجوادين الدكتور حيدر حسن الشمّري، عقدت اللجنة المركزية للزيارات المليونية في العتبة الكاظمية المقدسة اجتماعاً موسعاً بحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من: القانوني وسام عبد العزيز، والمهندس جلال علي محمد، والمهندس فلاح عبد الحسن، ومديري الأقسام والشُعب والوحدات الخدمية والإدارية والهندسية والفنية والإعلامية في العتبة المقدسة، فضلاً عن ممثل عن دائرة إحياء الشعائر الحسينية، ومكتب ممثلية المرجعية الدينية في مدينة الكاظمية المقدسة.

وشهد خلال الاجتماع استعراض شامل للخطة التنظيمية، وتدارس الاستعدادات لاستقبال زيارة الأربعين، ومناقشة محاور الخطط التي تم إعدادها من قبل أقسام وشُعب العتبة المقدسة لهذا العام على المستوى التنظيمي والخدمي والدعم اللوجستي لتأمين أماكن السكن والنقل وإطعام الزائرين والوافدين من داخل العراق وخارجه.

كما تداول الاجتماع جميع المهام التنسيقية الخاصة بهذا الموسم الإيماني، وتوحيد مسارات العمل لضمان الانسيابية لأجل الوصول إلى تكامل الجهود وفق الخطط المرسومة، وذلك من خلال تأمين كلّ المتطلبات والاحتياجات التي ستُقدم لقوافل الزائرين الكرام الذين سيتوافدون إلى العتبة الكاظمية المقدسة لتبدأ انطلاقتهم من هذه الرحاب القدسية نحو كربلاء الشهادة.

وتابع الاجتماع التحديات الفنية التي واجهت مواسم الزيارات السابقة والسعي إلى تلافيها من خلال تحشيد جميع الطاقات والإمكانات والاهتمام بضيافة الوافدين وتأمين الخدمات على مدار الساعة سعياً للظفر برضا الله تعالى ورضا الإمامين الكاظمين الجوادين "عليهما السلام".

وأكد الاجتماع على حجم المسؤولية المُلقاة على عاتق جميع الخدم التي تحتم عليهم الحفاظ على هذا العنوان المبارك للوصول إلى الهدف الأسمى من خلال الالتزام بالتعليمات والضوابط الصادرة من الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، باعتبار ذلك مسؤولية شرعية وأخلاقية تنسجم مع قداسة هذا العمل وخصوصيته.

وتسعى الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة إلى تهيئة جميع مستلزمات الضيافة وتؤكد تعزيز تعاونها مع العتبات المقدسة والمزارات الشريفة والمؤسسات الحكومية والهيئات والمواكب الحسينية، وذلك لأجل توفير أقصى درجات الخدمة والراحة لزائري الإمامين الكاظمين الجوادين "عليهما السلام" والمساهمة في نجاح هذا الموسم المبارك انطلاقاً من شعارها المبدئي: (خدمة الزائر شرف لنا).