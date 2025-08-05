الشرطة الايرانية: الأجانب غير الشرعيين عرضة للملاحقة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال نائب القائد العام لقوات الأمن الداخلي في ايران ( الشرطة ) العميد قاسم رضائي خلال اجتماع لجنة عمليات قوات الامن الداخلي الخاص بقوات أمن محافظة كرمان اليوم الثلاثاء، ان أداء شرطة المحافظة في خفض الجرائم وفرض الأمن يعتبر "مشرفًا"، كما أشاد بذكرى الشهداء وخاصة الشهيد اللواء قاسم سليماني.

انخفاض السرقات وضحايا الحوادث المرورية

وأشار إلى نجاح المحافظة في خفض السرقات بنسبة 10% وزيادة كشفها بأكثر من 55%، كما أرجع انخفاض وفيات الحوادث المرورية إلى التخطيط الميداني الفعّال للشرطة.

سيطرة الشرطة على المناطق الصحراوية ومكافحة المخدرات

وذكر اللواء رضائي دور الشرطة الحيوي في مكافحة المخدرات، مؤكدًا أن "السيطرة الكاملة" تحققت في المناطق الصحراوية عبر التخطيط الاستخباري والتمارين العملياتية، وأن مواجهة مهربي المخدرات تتم "بشكل هادف".

وأضاف: "الصحراء آمنة اليوم بفضل جهود رجال الأمن، وأي تحرّك ليلي فيها سيعرّض المخالفين للملاحقة".

حمل الأسلحة غير المرخصة وتهريب الوقود

كما حذّر نائب قائد قوات الامن الداخلي الايرانية من خطورة الأسلحة غير المرخصة، مشددًا على أنها تزيد الجرائم المركبة، ودعا المواطنين للتعاون في الإبلاغ عنها.

ملاحقة الأجانب غير الشرعيين وأصحاب العمل المخالفين

ووصف وجود أجانب غير شرعيين في البلاد بأنه "مخالفة وجنحة"، لافتًا إلى أن أصحاب العمل الذين يوظفونهم سيواجهون الإجراءات القانونية، خاصة في كرمان حيث تُنفذ عمليات مكثفة.

كما طلب العميد رضائي من التجار والمواطنين التحقق من هويات المستأجرين أو المشترين، محذرًا من استخدام بعض "الإرهابيين أو المطلوبين" لهذه الثغرات للاختباء.

كرمان: محافظة ناجحة في كسب رضا المواطنين

واختتم العميد رضائي بالإشادة بأداء شرطة كرمان في تحقيق رضا المواطنين، مؤكدًا ضرورة استمرار هذا النجاح، وأن على الضباط "توضيح الأولويات الخدمية للمواطنين".

وأكد أن أبناء الشرطة "يخدمون بروح ثورية وإخلاص".

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