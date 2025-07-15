العتبة العلوية تجري اختبار لـ 800 طالبة استعدادًا لمهامّ التبليغ في موسم الأربعين + صور

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في إطار التعاون المستمرّ بين قسم الشؤون الدينية في العتبة العلويّة المقدّسة وهيئة الشعائر الدينية، أُقيم الامتحان المركزي الموحّد للمبلغات المشاركات في زيارة الأربعين، في محافظة النجف الأشرف ، بمشاركة واسعة من الطالبات المنتميات إلى مختلف المؤسّسات الدينية .



اختبار مركزي

وفي تصريح خاصّ للمركز الخبري، أكّدت الخادمة سندس رضا ، مسؤولة شعبة التبليغ الديني النسويّ في قسم الشؤون الدينية في العتبة العلويّة المقدّسة قائلةً :" إنَّ الامتحان المركزي أُقيم بمشاركة قرابة 800 طالبة من 14 مؤسسة دينية، وقد جرى وفق مسارين، أحدهما حضوري والآخر إلكتروني، وبأسئلة موحّدة صادرة عن لجنة علمية مركزية متخصّصة بالحوزات الدينية، لضمان مستوى علمي موحد للمبلّغات المشاركات".

موسم تبليغي مميَّز

وتابعت الخادمة سندس قائلةً :" إنَّ زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) تُعدّ من أكبر المواسم التبليغية السنوية وأكثرها تأثيرًا ، ما يتطلّب إعداد كادر متميّز من المبلغات القادرات على إيصال فكر أهل البيت (عليهم السلام) بأسلوب تربوي متّزن وعقائدي رصين".

وأضافت قائلةً : "انطلاقًا من هذا الهدف، جاء التعاون الوثيق بين العتبة العلويّة وهيئة الشعائر لتهيئة مبلّغات مؤهّلات، يتمُّ توزيعهن على محطّات التبليغ المنتشرة على طريق (يا حسين)، بهدف تقديم التوعية الشرعية والعقائدية للزائرات، ضمن ضوابط تنظيمية دقيقة".

تصحيح إلكتروني

وفي سياق متّصل، أشارت مسؤولة القاعة الامتحانية إلى أنَّ عملية تصحيح الاختبارات جرت بشكل إلكتروني باستخدام نظام الباركود (كابون)، ما أسهم في تعزيز الدقة والسرعة في استخراج النتائج، وضمان النزاهة والشفافية في تقييم إجابات الطالبات.

وأكّدت مسؤولة القاعة أنَّ الأسئلة الامتحانية أُعدَّت بإشراف لجنة علمية متخصّصة، وتركّزت على المسائل الابتلائية التي تواجه الزائرات في موسم الزيارة، بهدف إعداد المبلّغات للتفاعل الميداني مع استفسارات الزائرات وتقديم التوجيه المناسب.

دعم ميداني متكامل

يُشار إلى أنَّ العتبة العلويّة المقدّسة تكفّلت بتوفير جميع مستلزمات أداء الامتحانات، بما في ذلك تهيئة القاعات، وتنظيم توزيع الطالبات وفقًا لحوزاتهن، وتقديم الدعم اللوجستي من خلال توفير وسائل النقل، كما قامت العتبة العلويّة المقدّسة بتهيئة محطّات تبليغية لتكون منابر تواصل ديني وتوعوي فعّال.