عراقجي يشيد بجهود باكستان لإرساء وقف إطلاق النار

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ تمحور اللقاء بين وزير الخارجية الايراني السيد عباس وبين قائد الجيش الباكستاني حول تبادل الآراء والتباحث بشأن آخر المستجدات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية التي يشنها التحالف الأمريكي والكيان الصهيوني ضد إيران، بالإضافة إلى التعاون لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا.

وخلال هذا اللقاء، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره للمساعي الحميدة والجهود القيمة التي تبذلها الحكومة الباكستانية، وخاصة المارشال عاصم منير، لإرساء وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، موضحاً وجهات النظر والاعتبارات الإيرانية في هذا الشأن.

من جانبه، أعرب المارشال عاصم منير عن شكره لثقة إيران في باكستان كدولة جارة ومسلمة للمساعدة في دفع العملية الدبلوماسية قدماً، مؤكداً استعداد بلاده لمواصلة جهود الوساطة الباكستانية حتى يتم تحقيق النتيجة المرجوة.

