  1. الرئيسية
  2. العالم
  3. أخبار إيران

محادثات هاتفية منفصلة بين عراقجي ووزير الخارجية وقائد الجيش الباكستانيين حول الهدنة

24 أبريل 2026 - 13:40
رمز الخبر: 1805688
محادثات هاتفية منفصلة بين عراقجي ووزير الخارجية وقائد الجيش الباكستانيين حول الهدنة

أجرى وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي محادثات هاتفية منفصلة مع كل من محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، والفيلد مارشال عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، قبل ظهر اليوم الجمعة.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرحت وزارة الخارجية الايرانية ان المحادثتين الهاتفيتين تمحورا حول تبادل وجهات النظر بشأن التطوّرات الإقليمية والموضوعات المتعلقة بوقف إطلاق النار.
......
انتهى/ 278

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha