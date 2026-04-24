محادثات هاتفية منفصلة بين عراقجي ووزير الخارجية وقائد الجيش الباكستانيين حول الهدنة

24 أبريل 2026 - 13:40
أجرى وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي محادثات هاتفية منفصلة مع كل من محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، والفيلد مارشال عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، قبل ظهر اليوم الجمعة.
وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرحت وزارة الخارجية الايرانية ان المحادثتين الهاتفيتين تمحورا حول تبادل وجهات النظر بشأن التطوّرات الإقليمية والموضوعات المتعلقة بوقف إطلاق النار.
