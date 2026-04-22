إطلاق حملة قرآنية بعنوان "صفحة واحدة، آية واحدة" في إیران

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلن مسؤول أمانة المشروع الوطني "الحياة مع الآيات" عن إطلاق حملة قرآنية وطنية بعنوان "صفحة واحدة، آية واحدة" ابتداءً من أمس الثلاثاء 21 أبريل 2026.

وأشار إلى ذلك، مسؤول أمانة المشروع الوطني "الحياة مع الآيات" "أمير حسين قزل اياغ" في حديث لوكالة "إكنا" للأنباء القرآنية الدولية، قائلاً: "تأتي هذه الحملة في سياق مشروع "الحياة مع الآيات" وتهدف إلى تحويل تلاوة القرآن الكريم من عمل فردي إلى حركة وطنية".

وأضاف: "الكثير من الناس يقومون بتلاوة القرآن الكريم بشكل يومي ولكن ما نطمح إليه من خلال حملتنا هو خلق نوع من التعاون والتناسق في هذا المجال لتتم تلاوة صفحة محددة بشكل منسق لخلق وحدة معنوية وروحانية في أوساط المجتمع."

وأضاف أنه قد تم توفير منصتين للمشاركة في هذه الحملة، مبيناً: "المنصة الأولى هي المصحف الخاص بمشروع "العيش مع الآيات" والذي قد تمّ فيه إبراز الآيات المختارة من كل صفحة وتقديم شروحات قصيرة وعملية للاستفادة الأفضل من مفاهيم الآيات".

وتابع: "كما تم تصميم تطبيق (العيش مع الآيات) كفضاء تفاعلي ومتعدد الوسائط، والذي بالإضافة إلى تقديم تلاوات متنوعة وترجمات واضحة، يتيح للمستخدمين المشاركة في المسابقات، والمنافسات الجماعية، والاستفادة من المحتوى التعليمي الجذاب."

وقال: "يمكن للراغبين الانضمام إلى الحملة من خلال تلاوة صفحة واحدة من المصحف الشريف يومياً والاطلاع على الرسالة التي تحملها آية واحدة والسعي إلى العمل عليها كما أن استخدام قدرات التطبيق الإلكتروني المتاح يساعد على مزيد من الاستفادة من هذا المشروع".

وعبّر عن أمله في أن تنجح هذه الحملة الجماعية في التمهيد إلى مزيد من الأنس بالقرآن الكريم ونشر المفاهيم الإلهية على مستوى أنماط الحياة الفردية والاجتماعية.

