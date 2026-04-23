العتبة العلوية تنظّم دورة حول مفهوم أخلاقيات المهنة وأثرها في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للزائرين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ احتضنت مدينة الإمام الحسن (عليه السلام) دورة تدريبية بعنوان (أخلاقيات المهنة) بمشاركة ملاكات الأمانة العامّة للمزارات الشيعية الشريفة، تناولت نصائح وإرشادات لخدم العتبة العلويّة المقدّسة للتعامل مع الزائرين.

وقال المدرب في مركز نَظْم للتخطيط والتطوير، السيد سبطين الحسيني: "إنَّ هذه الدورة تأتي ضمن إطار التعاون والتنسيق المشترك بين العتبات المقدّسة والأمانة العامّة للمزارات الشيعية" ، مؤكدًا أنَّ هذا التنسيق يعكس عمق العلاقة بين الجانبين وسعيهما المستمر لتطوير مهارات الخدم، ولاسيما في كيفية التعامل الأمثل مع الزائرين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأضاف أنَّ :" الدورة ركّزت على مفهوم أخلاقيات المهنة وأثرها في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للزائرين، إضافة إلى انعكاسها الإيجابي على بيئة العمل داخل المؤسسات"

وبيّن الحسيني أنَّ : " محاور الدورة انطلقت من أسس علمية تؤكد أهمية الالتزام بالأخلاقيات المهنية، مدعومة بالتوصيات الدينية الواردة عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) وأئمة أهل البيت (عليهم السلام)، فضلًا عن نصائح المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة السيد علي السيستاني (دام ظله)، خصوصاً ما يتعلق بتوجيهات الشباب المؤمن".

وأشار إلى أنّ الدورة تضمّنت عرضًا لعدد من المواقف العملية التي قد يواجهها العاملون، مع تقديم استراتيجيات مناسبة للتعامل معها وفق الأطر الأخلاقية والمهنية، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية تعزيز الولاء الوظيفي داخل هذه المؤسسات المباركة، لما له من أثر مباشر في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للزائرين.

وشهدت الدورة حضور عدد من خدم العتبة العلويّة المقدّسة ، الذين تفاعلوا مع محاورها النظرية والتطبيقية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بالخدمة المقدمة لزائري مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام).

يُذكَر أنَّ العتبة العلويّة المقدّسة هيأت الإمكانات والمستلزمات كافة والدعم اللوجستي من أجل إنجاح الدورة التي تستمرّ يومين ، واستهدفت الخَدَم ممّن لهم تماس مباشر مع الزائرين الكرام.

